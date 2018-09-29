Ercan KesalÂ oyuncu olmak isteyenlere Ã¶nerilerde bulundu

Ercan Kesal oyuncu olmak isteyenlere 'Ä°yi oyuncu olmak iÃ§in bence iyi bir okuyucu olmak gerekir.' dedi.

25. Adana Film Festivali kapsamÄ±nda “Rejiden Oyuna, Oyundan Rejiye” adlÄ± söyleÅŸi düzenlendi. 75. YÄ±l Sanat Galerisi’ndeki söyleÅŸiye, son dönemde Çukur dizisindeki “Ä°dris KoçovalÄ±” karakteriyle dikkat çeken Ercan Kesal ve yönetmen Tayfun PirselimoÄŸlu katÄ±ldÄ±. Sinemaseverler, söyleÅŸiye yoÄŸun ilgi gösterdi.

Oyunculuk hayatÄ±na geç baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asÄ±l mesleÄŸinin doktorluk olduÄŸunu söyleyen Kesal, “Son 10 yÄ±ldÄ±r sadece sinemayla uÄŸraÅŸÄ±yorum. Ama beni sinemada 47 yaÅŸÄ±nda kameranÄ±n önüne geçiren ÅŸey, edebiyat kimliÄŸim ve yazdÄ±klarÄ±mdÄ±r. Bu da beni diÄŸerlerinden ayÄ±ran yanÄ±m oldu. Buradan ÅŸöyle bir yere varmak istiyorum. Vaktinden evvel meÅŸhur olmak isteyenler, fark edilmek isteyenler var. Onlara ÅŸunu söylüyorum. Bu iÅŸin reçetesi yok. Hayat mücadeleyle dolu” dedi.

Oyuncu olmak isteyenlere önerilerde bulunan Kesal, “47 yaÅŸÄ±na kadar oyunculuk yapmamÄ±ÅŸ bir insana, ‘hangi kursa gitsek iyi oyuncu oluruz’ diye sorulmaz. Ä°yi oyuncu olmak için bence iyi bir okuyucu olmak gerekir. OkuduÄŸu senaryoyu anlayÄ±p özümsemesi gerekir. Yani edebiyat, sinema için vazgeçilmez bir alandÄ±r. AyrÄ±ca ÅŸunu da söyleyeyim, oyunculuk demek, taklit yapmak deÄŸildir. CanlandÄ±racaÄŸÄ±n karakteri yutmak ve o olmaktÄ±r.” ifadelerini kullandÄ±. (Adana/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 13:32

www.evrensel.net