İsveç ve Hollanda'da IKEA'dan 700 çalışanına ‘işten ayrılın’ teklifi

Dünyanın en büyük mobilya mağazaları zinciri, İsveç şirketi IKEA, Hollanda ve İsveç’teki 700 çalışanından işten ayrılmalarını istedi.

IKEA, mayıs ayında da, İsveç’in güneyindeki Skåne bölgesindeki mağaza ve iş yerlerindeki yüzlerce çalışanını işten atacağını açıklamıştı. Bunun “sancısız” olarak gerçekleşmesi için de sendikaları görüşmelere davet etmişti. Sendikalarla görüşmeler sürerken IKEA, şimdi de 700 çalışanına tazminat karşılığında işten ayrılmalarını önerdi.

Kendi isteğiyle işten ayrılmayı kabul edenlere şirkette çalıştığı yıllar göz önüne alınarak 12 ila 14 aylık ücretleri tazminat olarak ödenecek.

GEREKÇE ‘GİDERLERİ DÜŞÜRMEK’

Konu hakkında medyaya açıklamalarda bulunan Inter IKEA İletişim sorumlularından Kaisa Lyckdal, şirketin sürdürülebilir olarak ve giderlerini düşürerek büyüyebilmesi için gelecekteki çalışmalarını yeniden gözden geçirmek zorunda olduklarını öne sürdü.

Çalışanların yeni yapılanma gerçekleşene kadar bekleme sabır ve enerjisi olmadığı düşündükleri için tazminet önerisinde bulunduklarını öne süren Lyckdal, çalışanların “öneri”yi kabul etmemeleri durumunda ne yapacakları konusuna açıklık kazandırmadı.

İşten atılmalarla ilgili IKEA ile görüşmeleri sürdüren Union Sendikası Temsilcisi Anne-Lie Dahl, “Şu anda çok yorucu ve ağır koşullardayız. Kısıtlamalardan şirkette çalışanların tamamı bir biçinde etkilenecek ve açıkçası bir bölümünün işine son verilecek. Şirkette kalan arkadaşlarının da görevlerinde değişiklik olacak” açıklamasını yaptı.

HOLLANDA’YI DA ETKİLECEK

IKEA’nın kararından merkezi Hollanda’da bulunan, şirketin marka ve konseptinden sorumlu Inter IKEA Systems’de çalışanlar etkileniyor.

IKEA’nın işten atma kararlarının ardında şirketin mağazalarını azaltma ve internet üzerinden satış yapmaya öncelik verme stratejisi yatıyor. Böylelikle masraflarını düşürerek daha fazla kâr etmeyi hedefliyor.

IKEA’nın hedefi 2020 yılına kadar satışlarının yüzde 10’unu internet üzerinden gerçekleştirmek. (Stockholm/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 16:43

www.evrensel.net