'Ahmed Arif bu Ã¼lkede Ã¼vey evlat muamelesi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bir ÅŸairdirâ€™

'Hasretinden Prangalar Eskittim'in 50. yÄ±lÄ± iÃ§in 'Ahmed Arif: Abisi Olmak HalkÄ±nÄ±n' kitabÄ±nÄ± yazan Åžeyhmus Diken'le kitabÄ±nÄ± ve Ahmed Arif'i konuÅŸtuk.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Åžeyhmus Diken, “Hasretinden Prangalar Eskittim”in yayÄ±mlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 50. yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na, “Ahmed Arif; Abisi Olmak HalkÄ±nÄ±n” kitabÄ±nÄ± kaleme aldÄ±. Diken; kitapta sadece DiyarbakÄ±r’Ä±n deÄŸil halkÄ±nÄ±n abisi olan Ahmed Arif’i yazdÄ±. Ahmed Arif’in bilinenlerinin yanÄ± sÄ±ra dostlarÄ±nÄ±n daÄŸarcÄ±ÄŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸ hatÄ±ralarÄ±nÄ± aktaran Diken çalÄ±ÅŸmasÄ±nda usta ÅŸairin izini sürdü.

Åžeyhmus Diken’le yeni kitabÄ± üzerinden; hasretinden prangalar eskiten, ay karanlÄ±k gecede sevdasÄ± terk etmeyen, otuz üç kurÅŸunu yazan ve halkÄ±nÄ±n abisi olan Ahmed Arif’i konuÅŸtuk. Ahmed Arif’in yeteri kadar sahiplenilmediÄŸini söyleyen Diken; DiyarbakÄ±r’da ‘Ahmed Arif’in ÅŸehridir’ diyebilecek yapÄ±sal manzumenin oluÅŸturulamadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Ä°lk olarak; Ahmed Arif’le olan tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±z nereden geliyor?

1974-78 yÄ±llarÄ±nda Ankara’da Siyasal Bilimler Fakültesinde okudum. Eski adÄ±yla Mülkiye. Ankara hem politik hem de entelektüel yaÅŸam olarak çok hareketli bir ÅŸehirdi. BuranÄ±n önemli merkezi Zafer ÇarsÄ±’ydÄ±. Bütün yazarlar, ÅŸairler, edebiyatçÄ±lar, siyasetçiler buraya mutlaka uÄŸrardÄ±. Biz öÄŸrenciler de mutlaka giderdik. Ahmed aÄŸabeyle o ortamda tanÄ±ÅŸtÄ±m.

Böyle bir kitabÄ± yazmaya neden ihtiyaç duydunuz?

Ahmed Arif, Türkiye’nin bir bölgesine hapis olmuÅŸ bir ÅŸair deÄŸildir. Zaten öyle olsaydÄ± Ahmed Arif olmazdÄ±. BaÅŸka bir ÅŸey olurdu. Tek kitabÄ± olan, ünü dünyaya yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸairden söz ediyoruz. Bu kadar kÄ±ymetli ÅŸiirlerin ÅŸairi olan bir ÅŸahsiyetin hemÅŸehrimiz olmasÄ± ve bu coÄŸrafyadan çÄ±kÄ±p metropole Ankara’ya giden gençliÄŸi de heyecanlandÄ±rÄ±yordu. Bu açÄ±dan da kendimize yakÄ±n hissediyorduk. Onun ÅŸiirleriyle büyüdük.

KitabÄ±nÄ±zÄ±n ismi “Ahmed Arif, Abisi Olmak HalkÄ±nÄ±n”. Ä°smini nasÄ±l belirlediniz?

Bu benim ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±m bir isim deÄŸildir. Bu Ahmed Arif’in kendi sözü: “Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m hiç bir ÅŸey yok. Sadece abisi olmak halkÄ±nÄ±n.” Bu söz çok kÄ±ymetli bir söz. Bu DiyarbakÄ±r’da olan bir özelliktir. DeÄŸer verdiÄŸiniz bir insana yaÅŸtan azade kÄ±larak, -aynÄ± yaÅŸta olabilirsiniz, sizden büyük olabilir ya da küçük olabilir- ona abi dediÄŸinizde akan sular durur. Ve ortaya bir sahipleme çÄ±kÄ±yor. Bu bir kenti, deÄŸerleri ve insanÄ± sahiplenmedir. Ahmed Arif’in de yaptÄ±ÄŸÄ± budur. O farkÄ±ndalÄ±k onu öyle bir yere taÅŸÄ±yor ki, ÅŸiiriyle mühür basÄ±yor adeta. DiyarbakÄ±r’Ä±n koyu gri bazal taÅŸlarÄ± kente bir ruh, kimlik, renk katmÄ±ÅŸsa Ahmed Arif de ÅŸiirleriyle hayata aynÄ± ÅŸeyi katmÄ±ÅŸtÄ±r.

Yazar Åžeyhmus Diken (FotoÄŸraf: Evrensel)

Ahmed Arif yaÅŸamÄ± boyunca sadece bir kitap yayÄ±mladÄ±. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda çeÅŸitli dergilerde yayÄ±mlanan ÅŸiirleri de mevcut. Neden baÅŸka bir kitap yayÄ±mlamadÄ±?

Ä°kinci bir kitap çÄ±karma kaygÄ±sÄ± yoktu. 1968 yÄ±lÄ±nda “Hasretinde Prangalar Eskittim” yayÄ±mlandÄ±ktan birkaç yÄ±l sonra bu sorulur. O da hep yakÄ±nda yakÄ±nda derdi. En son kitap fuarÄ±na gittikten sonra yeniden gündeme gelir bu. Ahmed Arif yakÄ±n dostlarÄ±na “Zaten ÅŸiirlerin hepsi hazÄ±r kafamda yakÄ±n zamanda tekrar Ä°stanbul’a geleceÄŸim. BunlarÄ±n hepsini tekrar okuyacaÄŸÄ±m, kaÄŸÄ±da dökülecek ve basÄ±lacak.” der. Döner Ankara’ya bir hafta sonra da vefat eder zaten.

Ahmed Arif’in sevdasÄ± üzerine neler söylemek istersiniz? Bu konuda epey ÅŸiirleri mevcut. AyrÄ±ca yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplarÄ± da düÅŸününce neler söylemek istersiniz?

Kitapta çok ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde bunu anlattÄ±m. Ä°ki damarÄ± var. Birini memleket sevdasÄ±, bir de o dönem yazÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sevdalÄ±sÄ±dÄ±r. Yani Leyla Erbil’dir. Mektuplar yayÄ±mlamadan önce kimse farkÄ±nda deÄŸildi. Bunlar bir kadÄ±na, karÅŸÄ± cinse yazÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸiirler deÄŸildi, bir davaya, kavgaya yazÄ±lmÄ±ÅŸ gibi okundu. Evet böyle bir tarafÄ± da var. Ama diÄŸer taraftan sevgiliye yazÄ±lmÄ±ÅŸ.

Ahmed Arif’in ÅŸiirleri neden halen bu kadar çok okunuyor?

Yerelin daraltÄ±cÄ± dünyasÄ±na hapsolmamÄ±ÅŸ bir tarafÄ± var. Yerel derken DiyarbakÄ±r aÄŸzÄ±nÄ± kast ediyorum. Kimi ifade ve deyimleri kullanÄ±yor ama bunu evrensel bir yapÄ± içinde veriyor. Ve bu sÄ±rÄ±tmÄ±yor. DünyanÄ±n bir baÅŸka coÄŸrafyasÄ±ndaki bir baÅŸka kiÅŸi onun ÅŸiirini okuduÄŸunda o da benimseyebiliyor.

Bugün Ahmed Arif’e yeteri kadar sahip çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor musunuz?

HayÄ±r düÅŸünmüyorum. KitabÄ±n son sayfalarÄ±nda bunu anlattÄ±m. Maalesef Ahmed Arif bu ülkede üvey evlat muamelesi görmüÅŸ bir ÅŸairdir. NazÄ±m Hikmet zulümleri yaÅŸamasÄ±na, vatansÄ±zlaÅŸmasÄ±na, ülkesinin dÄ±ÅŸÄ±nda vefat edip mezarÄ±nÄ±n orada olmasÄ±na raÄŸmen yine de Türkiye’de iyi bir ÅŸekilde sahiplenilmiÅŸtir. AdÄ±na vakÄ±flar kurulmuÅŸtur. Her yÄ±l çeÅŸitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ama Ahmed Arif maalesef bu denli sahiplenilmemiÅŸtir. DünyanÄ±n birçok ÅŸehrini dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda orada siyasetçilerden çok o ÅŸehirden çÄ±kmÄ±ÅŸ edebiyatçÄ±larla ÅŸehirler anÄ±lÄ±r. Mesela DiyarbakÄ±r’a geldiÄŸimizde halen Ahmed Arif’in, Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ±’nÄ±n ÅŸehridir diyebilecek bir yapÄ±sal manzume oluÅŸturulamadÄ±.

'TARTIÅžMALARI BÄ°TÄ°RMEK LAZIM'

Ahmed Arif ÅŸiiriyle Enver Gökçe ÅŸiiri arasÄ±nda da benzerlikler kuruluyor. YaÅŸarken de çok tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yordu. Siz ne düÅŸünüyorsunuz?

Birçok edebiyatçÄ±nÄ±n kendi kuÅŸaklarÄ± ile böyle tartÄ±ÅŸmalarÄ± olur. Mesela Ahmed Arif’in NazÄ±m’dan sonra ÅŸiir yazmak üzerine tartÄ±ÅŸmalarÄ± da var. Enver Gökçe ile dize yakÄ±nlÄ±klarÄ± üzerinden tartÄ±ÅŸmalarÄ± var. Bunlar olabilecek ÅŸeyler. AsÄ±l üzerinde durulmasÄ± gereken Ahmed Arif’in üslup adamÄ± olmasÄ±dÄ±r. Yani ÅŸiirden kendisinden önce ve kendisinin kuÅŸaktaÅŸÄ± olan edebiyatçÄ±larÄ±n, ÅŸairlerin ÅŸiirlerine raÄŸmen kendi ÅŸiirini, tarzÄ±nÄ±, üslubunu yaratmÄ±ÅŸ olmak üzerinden bir tartÄ±ÅŸma yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bunu Ahmed Arif baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Oraya noktayÄ± koyup bitirmek lazÄ±m bunu.

'DÖNÜP DÖNÜP YENÄ°DEN YAÅžATILIYOR'

Ahmed Arif’in “Otuz üç kurÅŸun” ÅŸiirine ayrÄ± bir parantez açmak istiyorum. Åžiirde anlatÄ±lan gerçek hikaye bugün Roboskî ile tekerrür etti. CoÄŸrafya insanÄ±n kaderi gibi. Ne düÅŸünüyorsunuz bununla ilgili?

Dönüp dönüp yeniden yaÅŸatÄ±lÄ±yor maalesef. DüÅŸünün 1940’lÄ± yÄ±llarda Van’Ä±n Özalp ilçesinde gerçekleÅŸtirilen otuz üç kurÅŸun 50-60 yÄ±l sonra yeniden aynÄ± coÄŸrafyanÄ±n baÅŸka bir ÅŸehrinde Roboskî’de insanlarÄ±n karÅŸÄ±na çÄ±kabiliyor. Ä°ÅŸte Ahmed Arif edebiyatÄ±nÄ±n, ÅŸiirinin gücü orada kendini ele veriyor. EdebiyatçÄ±nÄ±n tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dönemde dillendirilirken, aynÄ± zamanda geleceÄŸe dair edebiyatÄ±nÄ±n gücünü de kullanarak bir ÅŸey bÄ±rakmadÄ±r. Ahmed Arif bunu bÄ±rakÄ±yor. Bundan sonra kendisinden sonraki entelektüellere, siyasete, bürokrasiye iÅŸ kalÄ±yor. Buradan ne çÄ±karÄ±rlar bunun sorusu orta yerde duruyor maalesef.

'AYNI ZAMANDA EMEÄžÄ°N ÅžAÄ°RÄ°DÄ°R'

Cemal Süreya, Ahmed Arif'in kÄ±rlardan seslenen bir ÅŸair olduÄŸunu düÅŸünüyor. Sizin bu konuda düÅŸüncenizi alabilir miyiz?

Cemal Süreya her ne kadar da “NazÄ±m Hikmet ÅŸehirlerden, Ahmed Arif daÄŸlardan kÄ±rlardan seslenen bir ÅŸairdir” dese de... EleÅŸtiri olarak ifade etmek istemiyorum o da ayrÄ± önemli bir ÅŸairdir ama eksiktir bu ifade. Ahmed Arif aynÄ± zamanda ÅŸehirlerin de ÅŸairidir. Yani mesela DiyarbakÄ±r’Ä±, Siverek’i, Ankara’yÄ±, Van’Ä±, Ä°stanbul’u.. Bugünlerde iÅŸçilerin baÅŸÄ±na geleni basÄ±nda izlediÄŸimiz vakit Cibali’deki tütün iÅŸçisinin durumunu, baÅŸka ÅŸehirdeki iÅŸçilerin hikayelerini Ahmed Arif çok net ortaya koyuyor. AynÄ± zamanda emeÄŸin ÅŸairidir. Åžehirlerde, kent merkezlerinde, yoksul varoÅŸlarda dile gelen bir ÅŸeydir. Kendi ile buluÅŸtuÄŸumuzda kitabÄ±nÄ± bana imzaladÄ±ÄŸÄ±nda bir cümle var. KitabÄ± imzalarken arka kapaÄŸÄ±nÄ± çevirip baktÄ±. Sonra “Benim kitabÄ±nÄ± iÅŸçiler, emekçiler, Ä±rgatlar, öÄŸrenciler, yoksullar okur onlar için 1 lira çok paradÄ±r. Bu parayla insanlar gider öÄŸlen karnÄ±nÄ± doyurur. Ben yayÄ±ncÄ±ya dedim bu kitaba zam yapma ama beni dinlemedi.” dedi. Böyle bir emek ÅŸairidir de aynÄ± zamanda. Böyle okumak lazÄ±m.

PEN TÃ¼rkiye, ayÄ±n kitabÄ±nÄ± seÃ§ti: Ahmed Arif - Abisi Olmak HalkÄ±nÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 21:42

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