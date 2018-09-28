Gazeteci Abdulkadir Turayâ€™a 9 yÄ±l hapis

KHK ile kapatÄ±lan DÄ°HA'nÄ±n muhabiri Abdulkadir Turayâ€™Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Mardin’in Savur ilçesinde 9 MayÄ±s 2016 tarihinde “Örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k etmek” ve “Örgüt üyesi olmak” iddiasÄ± ile tutuklanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ± (DÄ°HA) muhabiri Abdulkadir Turay’Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü.

Mardin 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± ve avukatlar katÄ±ldÄ±. Mardin E Tipi KapalÄ± Cezaevi’nden getirilen Turay da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

Gazete KarÄ±nca’nÄ±n haberine göre, kürtçe savunma yapan Turay, gizli tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n doÄŸruyu yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, “2014 yÄ±lÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ±m güne kadar gazeteci olarak çalÄ±ÅŸtÄ±m. HTS kayÄ±tlarÄ± ve tape kayÄ±tlarÄ± istenmiÅŸtir. Ben MED TV için röportaj yapmadÄ±m. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ajans bellidir. SigortalÄ± bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. HTS kayÄ±tlarÄ± önünüzdedir. Savur’un giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda kameralar vardÄ±r. Yolda çevirmeye de girdim. AracÄ±m kontrol edildi. Gazeteci olmama raÄŸmen televizyondan olayÄ± duydum ve olay yerine gittim. Gizli tanÄ±k kendisi ile çeliÅŸmektedir. Örgüt üyesi olan biri örgüt üyesi olduÄŸunu telefon üzerinden söyler mi? Haber kaynaÄŸÄ±mdan aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiler tamamen haber amaçlÄ± bilgilerdir. Haber kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiler suçlama konusu yapÄ±lamaz” ifadelerini kullandÄ±. ArdÄ±ndan mütalaasÄ±nÄ± yineleyen iddia makamÄ±, gazeteci Abdulkadir Turay ve diÄŸer yedi kiÅŸinin üzerlerine atÄ±lÄ± suçlamalardan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve verilecek cezanÄ±n üst sÄ±nÄ±rdan verilmesini, tutukluluk hallerinin de devamÄ±nÄ± istedi. SavcÄ± iki kiÅŸinin ise beraatlarÄ±na karar verilmesini istedi.

Verilen kÄ±sa aranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Mahkeme, gazeteci Abdulkadir Turay hakkÄ±nda “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ± ile 9 yÄ±l hapis cezasÄ± ve tutukluÄŸa devam kararÄ± verdi. DiÄŸer sanÄ±klara ise toplam 65 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:36

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