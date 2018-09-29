Satışın gerçekleştiği CMS’de işten çıkarmalar başladı

Metehan UD

Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Avrupalı bir fon kuruluşu tarafından satın alınan CMS’nin yeni yönetiminin ilk kararı yeni açılacak fabrikanın tarihini ileri almak oldu. Gerekçe olarak ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum gösterilirken karardan sonra yeni işbaşı yaptırılan işçilerin bir kısmı ise işten çıkarıldı. İşçiler, işten çıkarmaların devam edeceğini söyledi.

Ford, Volkswagen, BMW başta olmak üzere 22 üreticiye jant tedarik eden, Türkiye'nin en büyük jant üreticisi fabrikaları arasında yer alan 38 yıllık şirket CMS Group’un satış görüşmeleri tamamlandı. Satışla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, şirketin daha önce basına yansıyan şekilde Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye özel sermaye şirketi Actera tarafından satın alındığı düşünülüyor.

Satış işlemlerinin ardından yeni yöneticiler şirketin İzmir Çiğli, Pınarbaşı ve Gaziemir'deki 3 fabrikasını gezdi, bazı vardiyalardaki işçilere bilgilendirme yapıldı. Yönetimin aldığı ilk kararlardan biri, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde 2019 ocak ayında açılması planlanan ikinci fabrikanın açılışının ertelenmesi oldu. Açılışın haziran 2019’a ertelendiği, şirketin karara gerekçe olarak ülke ekonomisinin durumunu ve siparişlerin azalmasını gösterdiği belirtildi.

Alınan kararla birlikte firmada işten çıkarmalar da başladı. Yeni fabrikada çalıştırılmak için Çiğli fabrikasında işbaşı yaptırılan işçilerin bir kısmı işten çıkarıldı. Yeni işçilere ilk olarak Gaziemir'deki fabrikada çalışma teklifi götürüldü, kabul etmeyenlerin de sözleşmelerine son verildi. Çıkarılan işçiler 2 aylık eğitim süreleri sonlanmamış ve henüz şirketin kadrosuna geçirilmemişlerdi. Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi’nin örgütlü olduğu fabrikada, sendikacılar ise işten atmalara karşı sessizliğini koruyor. İşçiler ise işten atmaların devam edeceğini söylüyor. İşçiler arasında da sessizliğin hakim olduğu gözlenirken bunda özellikle, daha önceki eylemlerin ardından yaşanan işten çıkarmaların etkili olduğu ifade ediliyor.

PINARBAŞI’DA DA ÇIKARMALAR BEKLENİYOR

Öte yandan edinilen bilgiye göre şirketin Pınarbaşı havzasındaki fabrikasında siparişlerde azalma olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz hafta iki gün, bir tam vardiya duruş gerçekleşti. Ve yeni işten çıkarmalar için liste yapıldığı, bu nedenle sudan sebeplerle işçilerden savunma alındığı öğrenildi. Çiğli fabrikasının yanı sıra Pınarbaşı fabrikasından da işten atmaların başlayacağını söyleyen işçiler, “Ekim ayında 3’lü vardiya sistemine geçileceği söylendi. Fabrikanın tamamı için mi yoksa bazı bölümler için mi bilemiyoruz. Bir vardiyada 400 işçi çalışıyor, bu işçilerin büyük bölümü boşa çıkacak. En az 45-50 işçi çıkarılabilir. Hiçbirimizin garantisi yok, kimse önünü göremiyor” dedi.

İŞÇİLER: DİKEN ÜSTÜNDEYİZ

“Siparişlerde azalma olduğu doğru, örneğin Audi markası siparişlerini geri çekti, bazı jantları üretmiyoruz” diyen işçiler, kriz dolayısıyla otomotiv sektöründeki daralmanın sonuçlarını yaşadıklarını ve faturanın da işçiye kesildiğini söylüyor. Fabrikada bir haftada temizlik ve bakım adı altında iki kez duruş gerçekleştirildiğini aktaran işçiler, “Daha önce de bakım ve temizlik için fabrika dururdu ancak iki saati geçmezdi. Şimdi bir vardiya tamamen duruyor. Aynı zamanda daha önce hiç böyle şeyler olmazdı. En ufak bir şey için bile tutanak tutup, savunma alıyorlar. Yavaş yavaş, listeyi oluşturup, birçoğumuzu gerekçesiz kapının önüne koyacaklar. Hepimiz diken üstündeyiz” dedi.