Almanyaâ€™da gazeteci Ã¶rgÃ¼tlerinden ErdoÄŸanâ€™a basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n Almanyaâ€™daki temaslarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Alman basÄ±n Ã¶rgÃ¼tleri, 'TÃ¼rkiyeâ€™de gazeteciler cezaevindeyken normalleÅŸme olmaz' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Almanya’ya yaptÄ±ÄŸÄ± temaslarÄ± eleÅŸtiren Almanya’daki basÄ±n örgütleri, BaÅŸbakanlÄ±k BinasÄ±’na yakÄ±n Washintonerplatz’da yaptÄ±klarÄ± eylemde, Türkiye’de basÄ±n özgürlüÄŸü üzerindeki baskÄ±lara dikkat çekti. BasÄ±nÄ±n yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi eylemde, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin resimleri taÅŸÄ±ndÄ±.

GAZETECÄ°LER HAPÄ°STEYKEN NORMALLEÅžME OLMAZ

Eylemde konuÅŸan SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Almanya BaÅŸkanÄ± Christian Mihr, “Türkiye’de 170’den fazla gazeteci cezaevindeyken iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesini kabul etmiyoruz. Bu nedenle öncelikle gazetecilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Daha önce Almanya Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu (DÄ°DF) tarafÄ±ndan oluÅŸturulan delegasyonla Türkiye’ye giderek muhalif basÄ±n örgütlerini ziyaret eden Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV) BaÅŸkanÄ± Frank Überall da, “Daha önce ziyaret ettiÄŸim televizyonlar kapatÄ±ldÄ±. Gazeteciler iÅŸsiz kaldÄ±. Çok sayÄ±da gazeteci cezaevine konuldu. Türkiye’deki meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Gazetecilik Suç DeÄŸil çaÄŸrÄ±sÄ± bizin de çaÄŸrÄ±mÄ±zdÄ±r. Bu nedenle Almanya hükümetinde, Türkiye’deki gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için baskÄ± yapmasÄ± gerekiyor” dedi.

Alman Gazeteciler BirliÄŸi (DJU-Verdi) ve UluslararasÄ± Af Örgütü temsilcileri de yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmalarda, Türkiye’deki basÄ±n ve insan haklarÄ± ihallerine dikkat çekerek, Alman hükümetinde çaÄŸrÄ±da bulundular.

Eyleme gazeteci örgütlerinin temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Sol Parti milletvekilleri, DÄ°DF yöneticileri ve deÄŸiÅŸik kurumlarÄ±n temsilcileri de katÄ±larak destek verdiler. (Berlin/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 14:38

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