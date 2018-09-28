Alman gazetelerinden ErdoÄŸanâ€™Ä± protesto manÅŸetleri

Almanya'da birÃ§ok gazete, temaslarda bulunmak Ã¼zere Almanya'ya gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± manÅŸetine taÅŸÄ±dÄ±.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Berlin

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gelen CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, bugün Alman gazetelerinin maiyetindeydi. Birçok gazete hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± manÅŸette ErdoÄŸan’a protesto mesajÄ± verdi.

Gazete Deniz Yücel’in Türkiye temsilcisi olduÄŸu Die Welt gazetesi bugün “Biz Taraf’Ä±z” manÅŸetiyle yayÄ±nlandÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n Taraf’Ä±n kapatmasÄ±nÄ± protesto eden Die Welt, Taraf’Ä±n logo renkleri ve yazÄ± karekterlerini kullandÄ±. Türkiye’de halen 174 gazetecinin tutuklu olduÄŸuna belirten Die Welt, basÄ±n özgürlüÄŸü için Taraf’Ä±n renkleri ve yazÄ± karekteriyle yayÄ±n yapmayÄ± uygun gördüÄŸüne dikkat çekti.

Almanya BasÄ±nÄ± - 28 Eylül 2018

TAZ’DAN KARÄ°KATÜRLÜ KAPAK

Almanya BasÄ±nÄ± - 28 Eylül 2018

En gülümseten kapaÄŸÄ± ise sol çizgide bununan Die Tageszeitung (TAZ) hazÄ±rladÄ±. Dün 40. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan ve gazeteyi çÄ±karan ilk ekibin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± gazetenin kapaÄŸÄ±nda “Misafir ErdoÄŸan, TAZ’Ä±n doÄŸum gününü kutladÄ±” yazÄ±sÄ± yazÄ±ldÄ±. Karikatürdeki balona ise “En çok ‘YASAK’ bölümünü seviyoruz” yazÄ±ldÄ±.

Almanya BasÄ±nÄ± - 28 Eylül 2018

NEUES DEUTSCHLAND’DAN KÜRTÇE MANÅžET

“Sosyalist Günlük Gazete” sloganÄ±yla yayÄ±nlanan Neues Deutschland gazetesi ise bütün gazetelerden farklÄ± olarak Kürtçe baÅŸlÄ±kla yayÄ±nlandÄ±. Kürtçe “Ne bi xêr tê!” (HoÅŸ gelmedin!) baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atan Neues Deutschland, EdoÄŸan’Ä±n siyaretine karÅŸÄ± yapÄ±lan protestolarÄ± öne çÄ±kardÄ±. AyrÄ±ca Evrensel’in ErdoÄŸan’in ziyaretini izlemesi için yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun TC Berlin BüyükelçiliÄŸine yönlendirilmesi de birinci sayfadan verildi.

JUNGE WELT: NOT WELCOME

Almanya BasÄ±nÄ± - 28 Eylül 2018

Almanya’da günlük gazeteler arasÄ±nda en solda duran Junge Welt gazetesi ise Ä°ngilizce baÅŸlÄ±k attÄ±. “Not welcome/HoÅŸ gelmedin” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± atan Junge Welt, ErdoÄŸan’Ä±n Almanya’nÄ±n savaÅŸ partneri olduÄŸuna iÅŸaret ederken, ülkedeki protesto gösterilerinden haber verdi.

Ülkenin en çok satan gazetesi Bild bugün “ErdoÄŸan Almanya gezisinde Ä°slam selamÄ± verdi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanÄ±rken, Süddeutsche Zeitung ise kapaÄŸa koyduÄŸu ErdoÄŸan’Ä±n resminin altÄ±na, “Sinir bozucu geliÅŸ” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± atÄ±ldÄ±.â€‹

Almanya BasÄ±nÄ± - 28 Eylül 2018

â€‹

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:55

www.evrensel.net