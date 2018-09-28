Garanti BankasÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±

Garanti BankasÄ±’nÄ±n Ä°stanbul Kaynarca’daki teknoloji kampüsü inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, 2 aydÄ±r ücretlerinin verilmediÄŸini belirterek, “Ücretlerimiz yatÄ±rÄ±lana kadar iÅŸbaÅŸÄ± yapmayacaÄŸÄ±z” dedi.

Garanti BankasÄ±’nÄ±n ana iÅŸveren olduÄŸunu belirten iÅŸçiler, “Arada bir firma, onun altÄ±nda da taÅŸeron var. ÖÄŸrendiÄŸimize göre Garanti BankasÄ± ve aradaki firma ödemeleri yapmÄ±ÅŸ ama taÅŸeron iÅŸçilerin ücretini ödemiyor. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duyuma göre borçlu olduklarÄ± için hesaplarÄ± bloke olmuÅŸ ve paralarÄ±nÄ± çÄ±karamÄ±yorlar. Ama biz maÄŸdur oluyoruz” dedi.

Ücretlerin ne zaman verileceÄŸine dair bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, ücretleri ödene kadar iÅŸbaÅŸÄ± yapmayacaklarÄ±nÄ± söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:45

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