YKS ek yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

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YKS ek yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

    • 28 EylÃ¼l 2018 11:18

    2018 Ã¼niversite ek yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lar Ã–SYM'nin internet sitesine yayÄ±nlandÄ±.

    ÖSYM, YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± ek yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaÅŸabilecek.

    Ã–SYM'den ALES adaylarÄ±na 'saat' uyarÄ±sÄ±

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:33
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