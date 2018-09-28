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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:33
ÖSYM logosu
YKS ek yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
28 EylÃ¼l 2018 11:18
2018 Ã¼niversite ek yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§lar Ã–SYM'nin internet sitesine yayÄ±nlandÄ±.
ÖSYM, YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± ek yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaÅŸabilecek.
2018-YKS Ek YerleÅŸtirme SonuçlarÄ± AçÄ±klandÄ± pic.twitter.com/MJG1l7rWTs— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 28 Eylül 2018
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:33
Ã–SYM'den ALES adaylarÄ±na 'saat' uyarÄ±sÄ±
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