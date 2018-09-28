Futbolda endÃ¼striyelleÅŸme ve amatÃ¶r kulÃ¼plerin durumu tartÄ±ÅŸÄ±lacak

Karadolap Spor KulÃ¼bÃ¼ ve Evrensel Gazetesi okurlarÄ±, 'EndÃ¼striyel Futbol ve AmatÃ¶r KulÃ¼pler' baÅŸlÄ±klÄ± sÃ¶yleÅŸi dÃ¼zenliyor.

Karadolap Spor Kulübü ve Evrensel Gazetesi okurlarÄ± ‘Endüstriyel Futbol ve Amatör Kulüpler’ baÅŸlÄ±klÄ± bir söyleÅŸi gerçekleÅŸtiriyor. Kulüp tesisinde düzenlenecek söyleÅŸi, 30 Eylül Pazar günü saat 17.00’de yapÄ±lacak. SöyleÅŸide Gazetemizin yazarlarÄ±ndan Alper Kaya, Karadolap Spor Kulübü Antrenörü BektaÅŸ Çiçek ve SpartakÄ°stanbul takÄ±mÄ± temsilcisi Cihan Çabuk konuÅŸacak.

Pek çok etkinlikleriyle adÄ±ndan söz ettiren Ä°stanbul’un Eyüp ilçesi takÄ±mlarÄ±ndan Karadolap Spor Kulübü, Evrensel Gazetesi okurlarÄ±yla beraber bu kez söyleÅŸi düzenliyor. Futbolda endüstriyelleÅŸme ve bu ‘dayatma’ karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen amatör spor kulüplerinin ele alÄ±nacaÄŸÄ± söyleÅŸide Gazeteci-Yazar Alper Kaya, Karadolap Spor Kulübü Antrenörü BektaÅŸ Çiçek ve SpartakÄ°stanbul takÄ±mÄ± temsilcisi Cihan Çabuk konuÅŸmalarÄ±yla etkinliÄŸe katkÄ±da bulunacak. Alibeyköy’de kurulu tesislerde düzenlenecek etkinlik ücretsiz olarak ve herkese açÄ±k düzenlenecek. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 10:05

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