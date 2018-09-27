Gazeteciler Dirik ve Acarerâ€™in duruÅŸmasÄ± ertelendi

CihatÃ§Ä± gruplara sarin gazÄ± hammaddesi sevkiyatÄ± iddiasÄ±nÄ± haberleÅŸtirdikleri iÃ§in yargÄ±lanan Hakan Dirik ve Erk Acarer'in duruÅŸmasÄ± ertelendi.

Türkiye'den Suriye’deki cihatçÄ± gruplara sarin gazÄ± hammaddesi sevkiyatÄ± iddiasÄ±nÄ± haber yapan Cumhuriyet gazetesi Ä°zmir Muhabiri Hakan Dirik ile BirGün gazetesinden Erk Acarer'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü.

Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya Hakan Dirik ve gazetenin AvukatÄ± Buket YazÄ±cÄ± katÄ±lÄ±rken, Erk Acarer katÄ±lmadÄ±.

Daha önceki celsede habere konu olan bilgileri Dirik’e veren tutuklu CHP PM üyesi Eren Erdem’in dinlenmesine karar verilmiÅŸti. DuruÅŸmada söz alan Hakan Dirik, Erdem’in dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme, iddianameye konu 21 Ekim 2015 tarihindeki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n CD’sinin dosyada olduÄŸunu, Erdem’in beyanÄ±nÄ±n dosyaya bir katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ± belirterek dava önce verilen ara karardan dönülmesine karar verdi.

Mahkeme, Erk Acarer’Ä±n bildirimine iliÅŸkin cevabÄ± beklemeye karar verdi ve duruÅŸmayÄ± 20 AralÄ±k’a erteledi.

NE OLMUÅžTU?

Adana’da görülen “Sarin gazÄ±” davasÄ±nÄ±n savcÄ±lÄ±k iddianamesinde de yer alan iddialarÄ± CHP Milletvekili Ali Åžeker ve dönemin CHP Milletvekili Eren Erdem 21 Ekim 2015’te basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla gündeme getirdi. ToplantÄ±nÄ±n öncesi ve sonrasÄ±nda haber kaynaklarÄ±yla görüÅŸen, iddianameyi kamuoyuyla paylaÅŸan Dirik ve Acarer hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. HazÄ±rlanan iddianamede, söz konusu basÄ±n toplantÄ±sÄ± CD’sinin bilirkiÅŸiye incelettirildiÄŸi kaydedildi. Dirik ve Acarer, “basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda haber yapmakla” suçlanÄ±yorlar. (MEYDA SEVÄ°RSÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 19:06

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