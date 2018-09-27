Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

5 yÄ±l Ã¶nce askerlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m davasÄ± avukatÄ±: Ãœst dÃ¼zey gÃ¶revlilerin ifadeleri alÄ±nmadÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde askerlerin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle ilgili bir asker hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± ertelendi. Av. Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, keyfi bir ÅŸekilde silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, ÅŸimdiye kadar ateÅŸ emrini veren hiçbir üst düzey görevlinin ÅŸüpheli olarak ifadesinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesine baÄŸlÄ± KayacÄ±k mahallesinde 28 Haziran 2013’te yapÄ±lan karakol-kalekol eylemleri sÄ±rasÄ±nda askerlerin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n davasÄ±nda yerel mahkeme asker Adem Çiftçi hakkÄ±nda beraat kararÄ± vermiÅŸ, karar Ä°stinaf Mahkemesi’nden dönmüÅŸtü.



Mezopotamya haber ajansÄ±nÄ±n haberine göre “HaksÄ±z tahrik altÄ±nda olasÄ± kastla öldürme” suçundan 18 yÄ±la kadar hapsi istenen Çiftçi’nin yargÄ±lanmasÄ±na DiyarbakÄ±r 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Çiftçi’nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada avukatlar hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ±, CHP Milletvekilli Sezgin TanrÄ±kulu, HDP DiyarbakÄ±r il yöneticileri, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n annesi Fahriye YÄ±ldÄ±rÄ±m ve kardeÅŸi Mehmet YÄ±ldÄ±rÄ±m duruÅŸmayÄ± izledi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ±, 17 Eylül’de olay yerinde keÅŸfin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bilirkiÅŸinin 30 gün içinde raporunu hazÄ±rlamasÄ± için süre verildiÄŸini söyledi.

‘ÜST DÜZEY GÖREVLÄ°LERÄ°N Ä°FADELERÄ° ALINMADI’

YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesinin avukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yerde yüzlerce kovan bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Biz bunu toplumsal bir gösteriye orantÄ±sÄ±z güçle karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi ÅŸeklinde deÄŸerlendiriyoruz. DiÄŸer tüm yaÅŸam hakkÄ± ihlalleri gibi burada da deliller baÅŸÄ±ndan beri düzensiz toplanmÄ±ÅŸtÄ±r. Burada halen üst düzey görevlilerin ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla ifadeleri alÄ±nmadÄ±. Dosya, bu haliyle devam ederse eksik bir yargÄ±lama olacaktÄ±r. Çünkü yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmadÄ±ÄŸÄ±, faillerin keyfi bir ÅŸekilde cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ± her bir dosya, yeni ölümlere yol açmÄ±ÅŸtÄ±r. Su ve gaz sÄ±kÄ±lmasÄ±yla insanlar daÄŸÄ±labilecekken keyfi bir ÅŸekilde silah kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Biksi gibi aÄŸÄ±r silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve silah ateÅŸ emri veren hiçbir üst düzey görevlinin ÅŸüpheli olarak ifadesi alÄ±nmadÄ±. KeÅŸfe dair bilirkiÅŸi raporlarÄ± geldiÄŸinde dosya kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilerek yeni suç duyurularÄ±nda bulunacaÄŸÄ±z” dedi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde yapÄ±lan keÅŸif tutanaÄŸÄ± ve raporlarÄ±n beklenmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 13:00

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