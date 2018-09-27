ErdoÄŸan: CihatÃ§Ä±larÄ±n Ä°dlib'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°dlibâ€™e iliÅŸkin â€˜Silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bÃ¶lge haline getirilmesi bizim tasarrufumuzda olacakâ€™ dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan silahlÄ± radikal gruplarÄ±n Suriye'de kontrolü ellerinde bulundurduklarÄ± Ä°dlib’de kurulan silahsÄ±z bölgeden çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in 73. Genel Kurulu'na katÄ±lmak için gittiÄŸi New York'ta Reuters'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ErdoÄŸan, "OnlarÄ±n buralardan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± noktasÄ±nda, daha doÄŸrusu silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölge haline getirilmesi de bizim tasarrufumuzda olacak" dedi.

Ä°dlib’de Rusya'yla varÄ±lan mutabakata deÄŸinen ErdoÄŸan, “Radikal gruplardan silah bÄ±rakÄ±p çÄ±kmayan olursa...” ÅŸeklindeki soruyu cevapladÄ±. ErdoÄŸan silahlÄ± radikal gruplarÄ±n Ä°dlib’den çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"Her ÅŸeyden önce Rusya'yla Türkiye arasÄ±ndaki bu 10 maddelik anlaÅŸmanÄ±n içerisinde savunma bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n imza altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bu muhtÄ±rayla gerek Rusya’nÄ±n rejimi bu 15-20 km’lik bu koridora sokmamasÄ±, gerekse merkezde de bu radikal gruplarÄ±n Türkiye tarafÄ±ndan, Türkiye’nin kendi örgütleriyle; istihbarat gibi. Bunu kontrol altÄ±na almasÄ±, onlarÄ±n buralardan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± noktasÄ±nda, daha doÄŸrusu silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölge haline getirilmesi de bizim tasarrufumuzda olacak.

50-60 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° DÖNDÜ

Bunun için gerekli adÄ±mlarÄ± da atacaÄŸÄ±z. Bunun için de ÅŸu anda bütün çalÄ±ÅŸmalar yürütülmektedir. Zaten özellikle de bu Ä°dlib halkÄ±nÄ±n beklentisiydi. Ä°dlib halkÄ± da bu süreci gerçekten çok çok huzurlu bir ÅŸekilde ve burada dönüÅŸün baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± ki, 50-60 bin kiÅŸi bu süre içerisinde geriye dönmüÅŸ vaziyette. OnlarÄ±n destekleriyle bu iÅŸ baÅŸarÄ±lacaktÄ±r. Radikal gruplar Ä°dlib’den çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Bunlar aÄŸÄ±r silahlarla alakalÄ± olarak sÄ±nÄ±flamalarÄ±nÄ± Rusya’dan ve Türkiye’den ekiplerimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±lar. SÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±larak gerekli adÄ±mlar atÄ±lacak." (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 11:09

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