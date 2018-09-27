â€˜BattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in dolar yÃ¼kseliyorâ€™ paylaÅŸÄ±mÄ±na tutuklama

Sosyal medya hesabÄ±nda 'Dolar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in batmÄ±yoruz battÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in dolar yÃ¼kseliyor. Dolar 7.15' yazan Siirt Ä°l Genel Meclis Ã¼yesi Ä°lhan tutuklandÄ±

Siirt'te 25 Eylül'de yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°l Genel Meclis Üyesi Ä°dris Ä°lhan, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Siirt Emniyet MüdürlüÄŸü’ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ä°lhan, 26 Eylül günü Siirt Adliyesi’ne sevk edildi. Sosyal medya hesabÄ±nda "Dolar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için batmÄ±yoruz, battÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için dolar yükseliyor. Dolar 7.15" diye yazan Ä°lhan, Sermaye PiyasasÄ± Kanunu’na muhalefet ettiÄŸi iddiasÄ±yla savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne gönderildi.

Ä°LHAN: 80 MÄ°LYONU Ä°LGÄ°LENDÄ°RÄ°YOR

Ä°lhan ifadesinde, sosyal medya hesabÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mÄ±n, 80 milyon insanÄ± ilgilendiren ekonomik bir deÄŸerlendirme olduÄŸunu belirterek, paylaÅŸÄ±mla her hangi bir manipüle amacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Sulh Ceza HakimliÄŸi, suçun niteliÄŸi, mevcut delil durumu ve ÅŸüpheli savunmalarÄ± incelediÄŸinde kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren somut delillerin bulunduÄŸunu ileri sürerek, ÅŸüphelinin kaçacaÄŸÄ± ÅŸüphesini uyandÄ±ran somut olgularÄ±n bulunduÄŸu, bu nedenle adli kontrol ÅŸartÄ±nÄ±n yetersiz kalacaÄŸÄ±na hükmederek tutuklanmasÄ±na karar verdi. Ä°lhan, Siirt E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

TUTUKLAMAYA TEPKÄ° YAÄžDI

Ä°lhan'Ä±n tutuklanmasÄ±na sosyal medyada tepkiler yaÄŸarken, HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ise Twitter hesabÄ±nda ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Dün sabah Siirt Ä°l genel Meclis üyemiz Ä°dris Ä°lhan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve bugün propaganda ve Sermaye PiyasasÄ± Kanununa muhalefetten tutuklandÄ±. Nedeni ‘Dolar yükseldiÄŸi için batmÄ±yoruz, battÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°çin dolar yükseliyor’ paylaÅŸÄ±mÄ±. Hukukçu olan takipçilerimin yorumlarÄ±na sunuyorum…” (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 11:03

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