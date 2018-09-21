UEFA'dan Euro 2024 raporu: TÃ¼rkiye'nin eksisi insan haklarÄ±

2024 Avrupa KupasÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in UEFA'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede TÃ¼rkiye'nin insan haklarÄ± raporunun eksikliÄŸine dikkat Ã§ekildi.

UEFA, 2024 Avrupa KupasÄ± adaylÄ±klarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirme raporunu açÄ±kladÄ±. Türkiye'nin insan haklarÄ± konusunda rapor sunmamasÄ± eksi hanesine yazÄ±lÄ±rken UEFA'ya vergi muafiyeti sunmasÄ± ise avantaj olarak deÄŸerlendirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre raporda "Hem Alman Futbol Federasyonu (DFB) hem de maçlara ev sahipliÄŸi yapmasÄ± planlanan kentler, insan haklarÄ±nÄ±n desteklenmesi için bir eylem planÄ± gerçekleÅŸtirilmesi ve turnuvayla baÄŸlantÄ±lÄ± herhangi bir insan haklarÄ± ihlalinin düzeltilmesi için bir sistem uygulanmasÄ± konusunda taahhütte bulundu" denildi. UEFA, Almanya Futbol Federasyonu'nun turnuvaya hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ±nda ya da ÅŸampiyona boyunca yaÅŸanabilecek olasÄ± insan haklarÄ± sorunlarÄ±nÄ±n üstesinden gelinmesi konusunda da bir proje sunduÄŸunu bildirdi.

Raporda, Almanya'nÄ±n adaylÄ±k dosyasÄ±nÄ±n, "siyasi açÄ±lar, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve insan haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan tüm genel beklentileri rahatlÄ±kla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" ifade edildi.

Ä°NSAN HAKLARI ÅžERHÄ°

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) dosyasÄ±nÄ±n "siyasi ve sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik kriterlerini genel olarak karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" ancak insan haklarÄ± alanÄ±nda bir eylem planÄ± bulunmamasÄ±nÄ±n "endiÅŸe konusu" olduÄŸu belirtildi. "TFF, EURO 2024'ün tüm aÅŸamalarÄ±nda insan haklarÄ±nÄ± koruma ve göz önünde bulundurma sözü verdi. TFF, Türk hükümetinin insan haklarÄ± konusundaki desteÄŸinin sürdüÄŸünü ve 2000 yÄ±lÄ±ndan beri temel hak ve özgürlüklere tam saygÄ±yÄ± saÄŸlamak için kapsamlÄ± bir reform uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit ettiÄŸini aktardÄ±" denilen raporda, "Ancak insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± konusunda EURO 2024 turnuvasÄ±yla ilgili hiçbir özel proje sunulmadÄ±" ifadesi yer aldÄ±.

UEFA, aday ülkeleri ilk kez insan haklarÄ±na saygÄ± kriteri açÄ±sÄ±ndan da inceleyeceÄŸini duyurmuÅŸtu. Bu doÄŸrultuda hem Türkiye hem de Almanya, UEFA'nÄ±n deÄŸerlendirme raporunda söz konusu kriter bakÄ±mÄ±ndan da ele alÄ±ndÄ±.

ULAÅžIM RÄ°SKÄ°

Raporda, Türkiye'nin turnuva sÄ±rasÄ±nda taraftarlarÄ±n ülke içinde rahat bir ÅŸekilde seyahat edebilmeleri için 2024 yÄ±lÄ±na kadar ulaÅŸÄ±m altyapÄ±sÄ±nÄ± büyük oranda geliÅŸtireceÄŸine dair güvence verdiÄŸi bildirildi. Ancak UEFA, "Belli bir zaman dilimi içinde yapÄ±lacak olan bu iÅŸlerin boyutu, risk oluÅŸturuyor. Özellikle de uluslararasÄ± ve yurt içi seyahatlerin birkaç havalimanÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu da dikkate aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda" diye ekledi. Raporda, Türkiye'deki bazÄ± kentlerdeki sÄ±nÄ±rlÄ± otel kapasitesinin de "endiÅŸe konusu" olduÄŸu belirtildi.

UEFA ayrÄ±ca, Türkiye'deki "son ekonomik geliÅŸmelerin, planlanan kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± baskÄ± altÄ±na alabileceÄŸi" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

VERGÄ° MUAFÄ°YETÄ° FARKI

Avrupa ÅžampiyonasÄ± gibi büyük turnuvalar, UEFA için aynÄ± zamanda bir gelir kaynaÄŸÄ±. Bu nedenle turnuvalardan elde edilecek gelirler de UEFA'nÄ±n ev sahibi ülkeleri belirlemesinde rol oynuyor. Almanya'nÄ±n vergi muafiyetini kaldÄ±rmÄ±ÅŸ olmasÄ±, gelirleri düÅŸürecek bir faktör olarak görülüyor. Vergi muafiyeti güvencesi veren Türkiye ise mali menfaat açÄ±sÄ±ndan UEFA nezdinde bir adÄ±m öne çÄ±kÄ±yor.

Raporda, Türkiye'de alkollü ürünlerin reklamÄ± konusunda getirilen kÄ±sÄ±tlama da yer aldÄ±. UEFA, bu durumun örneÄŸin "bir bira ÅŸirketiyle sponsorluk anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ± hâlinde sorun yaratabileceÄŸine" dikkat çekti.

STATLARIN DURUMU

Almanya'nÄ±n EURO 2024 adaylÄ±k dosyasÄ±nda yer alan 10 stadyum da kullanÄ±mda. Türkiye'nin ise 10 stadÄ±ndan yedisi hizmet veriyor. Ä°stanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ankara'daki 19 MayÄ±s Stadyumu yeniden inÅŸa edilecek. Antalya Stadyumu ise büyük oranda yenilenecek.

TÜRKÄ°YE, KÄ°RA Ä°STEMÄ°YOR

Raporda, Almanya'nÄ±n statlarÄ±n turnuva sÄ±rasÄ±ndaki kullanÄ±mÄ± için UEFA'dan kira ücreti istediÄŸi belirtilirken, Türkiye'nin böyle bir talepte bulunmadÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Raporda, "Türkiye Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, tüm stadyum maliyetlerini sübvanse ediyor. BakanlÄ±k ayrÄ±ca 10 stadyumun, antrenman tesislerinin ve operasyonel personelin ücretsiz olarak UEFA'nÄ±n hizmetine sunulacaÄŸÄ±na dair tam garanti verdi" denildi. Almanya'nÄ±n statlarÄ±n kullanÄ±mÄ± için istediÄŸi ücretin ise "adil" olduÄŸu ifade edildi.

ERDOÄžAN'IN DESTEÄžÄ°NE VURGU

UEFA raporunda, Türkiye'nin turnuvaya ev sahipliÄŸi yapmasÄ± konusunda bu ülkedeki kamuoyu desteÄŸinin daha büyük olduÄŸu ve giriÅŸimin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan da desteklendiÄŸi belirtildi.

UEFA 12 ayrÄ± baÅŸlÄ±ktan oluÅŸan raporda, ülkelere bu kategorilerde herhangi bir puan vermedi. Katar, FIFA'nÄ±n deÄŸerlendirme raporunda düÅŸük puanlar almasÄ±na karÅŸÄ±n 2022 Dünya KupasÄ±'na ev sahipliÄŸi yapmaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

EURO 2024'e ev sahipliÄŸi hakkÄ±nÄ± kazanacak ülke, 27 Eylül PerÅŸembe günü Ä°sviçre'nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu'nun 17 üyesinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak oylama sonucunda belli olacak.

Avrupa ÅžampiyonasÄ± ev sahipliÄŸi için dördüncü kez aday olan Türkiye, EURO 2016 için girdiÄŸi yarÄ±ÅŸÄ± bir oyla Fransa'ya kaybetmiÅŸti. BatÄ± Almanya daha önce 1988 yÄ±lÄ±ndaki Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ± ve 1974'teki Dünya KupasÄ±'nÄ± düzenlemiÅŸti. Almanya birleÅŸtikten sonra ise 2006'daki Dünya KupasÄ±'na ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

Raporun, 27 Eylül'de UEFA'nÄ±n Nyon kentindeki merkezinde yapÄ±lacak oylama açÄ±sÄ±ndan bir baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor. Ancak oylamaya katÄ±lacak UEFA Yönetim Kurulu üyelerine, her iki ülkenin adaylÄ±k dosyalarÄ± konusunda fikir vermesi açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 00:10

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