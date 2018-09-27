Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± desteklemeyeceÄŸiz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na Ankara'nÄ±n uymayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ABD'nin Ä°ran petrol sektörünü hedef alan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na Türkiye'nin de katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair Sputnik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan ÇavuÅŸoÄŸlu, "Türkiye egemen ve baÄŸÄ±msÄ±z bir ülkedir. EÄŸer söz konusu BirleÅŸmiÅŸ Milletler yaptÄ±rÄ±mÄ± olursa bunu biz de uygularÄ±z. Aksi söz konusuysa uygulamayÄ±z" dedi.

Ankara'nÄ±n komÅŸusu Ä°ran'la ticaretine devam edeceÄŸini dile getiren ÇavuÅŸoÄŸlu, "Herhangi bir yaptÄ±rÄ±mÄ± desteklemeyeceÄŸiz. Evet, elbette Ä°ran, Rusya ve diÄŸer ülkelerle ticaret yapmaya devam edeceÄŸiz" dedi.

Öte yandan Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevat Zarif'le BM binasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸme sonrasÄ±nda da açÄ±klamalarda bulundu. ÇavuÅŸoÄŸlu, daha önce mutabÄ±k kalÄ±nan toplantÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n Soçi’de imzalanan Ä°dlib anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

'SÄ°YASÄ° SÜRECÄ° HIZLANDIRMAMIZ LAZIM'

"Bir taraftan askerlerimiz ve istihbaratlarÄ±mÄ±z sahada teknik çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaparken, tabi ki bu bir siyasi karardÄ±r aynÄ± zamanda ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu bir liderlik vardÄ±r." ifadesini kullanan ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: "Her üç ülkenin de desteklediÄŸi ve sahiplendiÄŸi bir anlaÅŸmadÄ±r. Bu (Ä°dlib MutabakatÄ±), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir ÅŸanstÄ±r. Bu fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rmamamÄ±z lazÄ±m. Bu fÄ±rsattan istifade ederek rejim ve muhalifleri bir araya getirerek siyasi süreci hÄ±zlandÄ±rmamÄ±z lazÄ±m."

'SURÄ°YE KRÄ°ZÄ° BARIÅžA DÖNMELÄ°'

ÇavuÅŸoÄŸlu açÄ±klamasÄ±na ÅŸu sözlerle devam etti: "Önümüzdeki süreçte somut olarak atabileceÄŸimiz en önemli adÄ±m ise Anayasa komisyonunun oluÅŸturulmasÄ±dÄ±r. Listeler daha önce verildi. Hem muhalifler hem de rejim tarafÄ±ndan. Yine sivil toplumdan da insanlar olacak. Bugün Anayasa komisyonunun bir an önce kurulmasÄ±yla ilgili görüÅŸlerimizi paylaÅŸtÄ±k."

Bu konularda üç ülkenin de birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ÇavuÅŸoÄŸlu, "ArtÄ±k Suriye krizinin siyasi bir süreçle bir istikrar ve barÄ±ÅŸa dönmesi gerekiyor. DiÄŸer taraftan terör örgütleriyle mücadeleyi biz de sürdürüyoruz. Birlikte de sürdürüyoruz o baÅŸka bir ÅŸey. Ama siyasi süreç önemli" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÇavuÅŸoÄŸlu sözlerini ÅŸu ÅŸekilde tamamladÄ±: "Bugünkü toplantÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda zaten gerek CumhurbaÅŸkanÄ± gerekse bizler katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±lar ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ikili görüÅŸmelerde bu konuyu diÄŸer muhataplarÄ±mÄ±zÄ±n gündemine getirdik. Åžu anda bizim için Ä°dlib çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgesiyle ilgili yapÄ±lan anlaÅŸmadan sonra siyasi sürece hÄ±z vermek bir önceliktir. Tabi ki Rusya ve Ä°ran ile ortak çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± devam ettirmemiz gerekiyor." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 08:09

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