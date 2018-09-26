Çıkmaz sokak: Ucuz yaşamanın yolları

Tanıtım günlerinde bir kulübün dağittığı “Koç’ta Nasıl Ucuz Yaşanır?” başlıklı broşür eski yeni tüm öğrenciler tarafından ilgi odağı olmuştur.

Koç Üniversitesi’nden bir öğrenci

İstanbul

Koç Üniversitesi 2018-2019 dönemi yıllık ücretleri tıp fakültesi 105.500, diğer fakülteler 76.500 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye’de sayılı aile böylesi bir ücreti ödeyebilecek gelire sahiptir.

Öğretiminin niteliği ve içeriği bakımından Platon’un Akademia’sı tarihteki ilk üniversite kabul edilir. İsmini kurulduğu zeytinlikten alan bu yer, kapısında “Ageometretos medeis eisito!” yani “Geometri bilmeyen giremez!” yazmasıyla da ünlüdür. Aradan geçen 2400 yıldan sonra ise çok şey değişmiştir. “Fabrikatör çocuğu olmayan giremez!”.

YEMEKLERDEN KİTABA: ZAM ÜSTÜNE ZAM

Madalyona diğer yüzünden baktığımızda ise Koç Üniversitesi çoğu derece yapmış birçok burslu öğrenci de barındırmaktadır. Fakat eğitimin tamamıyla alınır satılır hale gelmesiyle öğrenciler öğrenciden çok müşteri olmuşlardır. En ucuz öğünün son yapılan zamlarla 9-10 lira olduğunu söyleyen Koç Üniversiteli öğrenciler, en çok da bundan yakınmaktadır. Geçen sene 7 liraya alınan makarna 12-13 lira olarak uçuk miktarlarda zamlanmıştır. Yiyecek ve içecek fiyatlarında %25 - %60 arası bir fiyat artışı olmasına ragmen burslarda henüz bir artışa gidilmemiştir. İdareden alınan bilgiler burslarda maksimum %7’lik (50 liralık) göstermelik bir artışın olacağı yönündedir. Üniversiteden konuştuğumuz arkadaşların en çok yakındığı durumlardan biri de kitap burslarında geçen seneye göre artış olmamasıdır. Geçen sene bu burs ile 2-3 kitap alınıyorken bu sene dolardaki kur artışı ve kitapların çoğunun yabancı basım kitaplar olması sebebiyle bir kitap zar zor alınabilmektedir.

VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE OKUYAN MÜŞTERİLER

Koç Üniversitesinde hizmet veren firmalarda çalışan kişilerle görüştüğümüzde ise fiyatlardaki artışı okul idaresinin yaptığı, zam oranlarına firmanın karışma yetkisinin olmadığı çalışanlar tarafından birçok kez dile getirilmiştir. Uçuk okul ücretleri, 9-10 liradan başlayan yemek ücretleri, pahalı ders kitapları, ev kirasından fazla yurt ücretleri, 20 dk’lik yola 4 lira alan shuttlelar Koç Üniversitesi gibi bir vakıf üniversitesinde öğrencilerin müşteri ve gelir kaynağı olarak görüldüğünün apaçık göstergeleridir. Burslu öğrenciler bursun aylık yemek giderinin bile karşılamadığından yakınmaktadır. Durum öyle bir hal almıştır ki tanıtım günlerinde bir kulübün dağittığı “Koç’ta Nasıl Ucuz Yaşanır?” başlıklı broşür eski yeni tüm öğrenciler tarafından ilgi odağı olmuştur.

“KOÇ’TA NASIL UCUZ YAŞANIR?” BROŞÜRÜNDEN

Yemek, su ve ulaşımın hayli pahalı olduğu Koç Üniversitesi’nde bir kulübün dağıttığı broşür öğrenciler açısından çokça ilgi çekti. Broşürden bazı başlıklar şöyle:

- Kampüsün birçok noktasında su sebilleri var. Yanınızda taşıyacağınız bir termosla bu sebillere uğrayarak günlük su ihtiyacınızı ücretsiz biçimde giderebilirsiniz.

- Birçok seminer sırasında ikramlar mevcut. Özellikle ders sonraları atıştırmalık kuru pasta ve çay, kahve ihtiyacınızı buralardan giderebilirsiniz.

- Ders kitaplarının bir kısmı kütüphanede bulunabiliyor. İhtiyacınız olduğu zamanlarda rezerv kitapları 2 saatliğine, kütüphane koleksiyonundaki kitapları ise 1+1 ay ödünç alabilirsiniz.

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 20:18

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