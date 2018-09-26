Abdullah CÃ¶mert davasÄ± cezasÄ±zlÄ±ÄŸa mÄ± sÃ¼rÃ¼kleniyor?

Abdullah CÃ¶mert davasÄ±nda YargÄ±tayâ€™Ä±n bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk duruÅŸma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Avukatlar, CÃ¶mert davasÄ±nÄ±n cezasÄ±zlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini sÃ¶yledi.

Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda Hatay’da Abdullah Cömert’i öldürmekten 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± alan polis memurunun cezasÄ±nÄ± YargÄ±tay’Ä±n bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk duruÅŸma görüldü. DuruÅŸma 19 KasÄ±m’a ertelendi.

DuruÅŸma sonrasÄ± açÄ±klama yapan Avukat Tacettin Çolak, YargÄ±tay’Ä±n bozma kararÄ±nda Gezi’nin ‘ÅŸiddet eylemleri’ olarak deÄŸerlendirildiÄŸini ve yeniden yargÄ±lamayla birlikte katilin ‘kasten adam öldürme’ suçundan deÄŸil ‘bilinçli taksirle insan öldürme’ suçundan ceza alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çolak, polis memurunun cezasÄ±nÄ±n hafifletilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Çolak, YargÄ±tay’Ä±n siyasi iklimin etkisinde bir karar verdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerken, mahkemenin ise kararÄ±nda direnme cesaretini gösteremediÄŸini söyledi. Gezi DireniÅŸinin meÅŸru ve haklÄ± talepler uÄŸruna gündeme geldiÄŸini söyleyen Çolak, Gezi’nin bir ÅŸiddet eylemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 19 KasÄ±m’da görülecek duruÅŸmada da adalet beklentilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çolak, “Verilen bu kadarlar ülkenin içindeki açmazÄ±n resmidir” ifadelerini kullandÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Hatay’Ä±n Antakya ilçesinde 2 Haziran 2013’teki Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda biber gazÄ± kapsülünün baÅŸÄ±na isabet etmesi sonucu Abdullah Cömert yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, olayla ilgili polis memuru A.K hakkÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Güvenlik nedeniyle’ davanÄ±n görüldüÄŸü BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 14 Mart 2016’da görülen duruÅŸmada, sanÄ±k KuÅŸ’un 13 yÄ±l 4 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hükmetmiÅŸti. BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin sanÄ±k polis memuru Ahmet KuÅŸ’a verdiÄŸi 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± kararÄ±na, sanÄ±k ve müÅŸteki avukatlarÄ± ile BalÄ±kesir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± itirazda bulunmuÅŸtu. Ä°tirazlarÄ± inceleyen YargÄ±tay 1. Ceza Dairesi, 21 MayÄ±s’ta sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n talebini yerinde görerek, BalÄ±kesir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin verdiÄŸi kararÄ±n oy birliÄŸiyle bozulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 14:45

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