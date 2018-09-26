Esnek Ã§alÄ±ÅŸma yeniden gÃ¼ndemde: Esneklik deÄŸil gÃ¼vence istiyoruz

Yeni Ekonomi ProgramÄ±â€™yla gÃ¼ndeme gelen esnek Ã§alÄ±ÅŸmaya iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lar gazetelere yansÄ±yor. EmekÃ§iler ise tam gÃ¼vence istiyor.

Yeni Ekonomi ProgramÄ±’yla birlikte kamu personel rejimi deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiyor. Hizmetin özelliÄŸine göre kamu emekçileri için esnek çalÄ±ÅŸma öngörülüyor. Esneklik kamu emekçilerine ‘Memurlar hangi saatlerde çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± kendileri belirleyebilecek. HaftalÄ±k doldurmak zorunda olduÄŸu 40 saatlik mesai süresini nasÄ±l tamamlayacaÄŸÄ±na kendisi karar verecek’ ÅŸeklinde sunuluyor.

‘ESNEKLÄ°K DEÄžÄ°L TAM GÜVENCE Ä°STÄ°YORUZ’

GeçtiÄŸimiz dönemde kamu emekçilerini yatmakla ve az çalÄ±ÅŸmakla suçlayan Sabah gazetesinin, sürmanÅŸetinde kamu emekçisine ‘müjde’ veren baÅŸlÄ±ÄŸa KESK Genel Merkez Yöneticisi Elif Çuhadar’dan yanÄ±t geldi. Kamu emekçilerini, bu tür ‘müjde’lere karÅŸÄ± uyaran Çuhadar, Evrensel’e konuÅŸtu. Çuhadar, öne sürülen sistemin esneklik olduÄŸunu ve bunun özel istihdam bürolarÄ± baÅŸta olmak üzere özel sektörde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak devam etti: “Esneklik, mekanda ve ücrette esneklik getirdi. Hak kayÄ±plarÄ± getirdi. DolayÄ±sÄ±yla kamuya müjde diye sunulan her ÅŸeyde kamu emekçilerinin sosyal haklarÄ± dahil kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ±n törpülendiÄŸine hep tanÄ±k olduk. Bu bir niyet okuma deÄŸil, ÅŸimdiye kadar yaÅŸananlarÄ±n bir sonucu.”

Çuhadar, “Günde 8 saat üzerinde çalÄ±ÅŸma üzerine kurulu haklarÄ±mÄ±z var. Fazla mesai gibi. Bu hakkÄ±mÄ±zÄ± kaybedecek miyiz? Günlük çalÄ±ÅŸmanÄ±n belirsizliÄŸe doÄŸru gitmesi ve haklarÄ±n üzerinin örtülmesinin nedeni olabilir mi? Geçici, kÄ±smi süreli güvencesiz çalÄ±ÅŸan atanacak mÄ±, bu genel bir istihdam biçimi haline gelecek mi? Ücret açÄ±sÄ±ndan ne tür bir esneklikle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z? Åžu saatte gel gibi bir çaÄŸrÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nacak mÄ±, zamanda bir esnekliÄŸe neden olacak mÄ±? Bir sürü sorunun yanÄ±tlanmasÄ± gerekiyor” dedi.

Tam güvenceli, örgütlü ve sendikal haklarla beraber kamusal hizmetlerin güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, piyasa koÅŸullarÄ±na göre biçimlendirilmediÄŸi bir kamu hizmeti istediklerini ifade eden Çuhadar, “Kamu hizmeti alanlar için de verenler için de temel talep budur” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 12:34

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