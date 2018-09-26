Ã‡anakkale'de borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemeyen Ramazan KavalcÄ± intihar etti

Ã‡anakkale'de elektrikÃ§ilik yapan Ramazan KavalcÄ± ekonomik sorunlarÄ± nedeni ile intihar ederek yaÅŸamÄ±na son verdi.

Seçkin SaÄŸlam

Çanakkale

Çanakkale’de elektrikçilik yapan esnaf Ramazan KavalcÄ±, intihar ederek yaÅŸamÄ±na son verdi. 2 yaÅŸÄ±nda bir erkek ve 6 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuk babasÄ± Ramazan KavalcÄ±’nÄ±n ekonomik sorunlarÄ± nedeni ile yaÅŸamÄ±na son verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Evinde kendini asarak yaÅŸamÄ±na son veren KavalcÄ±’nÄ±n bir gün önce arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda gelen telefonlara; “Eve ekmek götürecek param yok” dediÄŸi ileri sürüldü.

Ekonomik sorun ve ödenemeyen borçlar ölüm getiriyor. Son dönemde artan intihar haberlerine bir yenisi de Çanakkale’de eklendi. GeçtiÄŸimiz günlerde Kocaeli’de “ÇocuÄŸumun isteklerini karÅŸÄ±layamÄ±yorsam neden yaÅŸÄ±yorum” diyen Ä°smail Devrim, intihar ederek yaÅŸamÄ±na son vermiÅŸti. Tüm ülkeyi üzüntüye boÄŸan Devrim’in ardÄ±ndan Çanakkale’de de 3 ve 6 yaÅŸlarÄ±nda 2 çocuk babasÄ± 41 yaÅŸÄ±ndaki Ramazan KavalcÄ±, borçlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸi için evinde intihar ederek yaÅŸamÄ±na son verdi. KavalcÄ±'nÄ±n tefeciye borçlandÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. Çanakkale’nin merkez Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen olay, kentte kÄ±sa sürede yayÄ±ldÄ±.

OlayÄ±n meydana geldiÄŸi 25 Eylül SalÄ± günü, KavalcÄ±’nÄ±n eÅŸi, 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Duru’yu okula götürmek için evden çÄ±karken, Ramazan KavalcÄ±’ya iki yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu kast ederek “Sen Ä°smail’in yanÄ±nda dur, ben Duru’yu okula bÄ±rakÄ±p geleceÄŸim” diyerek evden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KavalcÄ±’nÄ±n, “Tamam ben de bir ÅŸeyler atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p iÅŸe gideceÄŸim” dediÄŸi, KavalcÄ±’nÄ±n eÅŸinin, 2 saat sonra eve geri geldiÄŸinde evin kapÄ±sÄ±nÄ± açamadÄ±ÄŸÄ±, balkondan eve girmeyi denediÄŸi öÄŸrenildi. KavalcÄ±, eve girdiÄŸinde eÅŸinin cansÄ±z bedeni ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Facebook

BORÇLARI YÜZÜNDEN Ä°NTÄ°HAR ETTÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÜRÜLDÜ

OlayÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan incelemede, Ramazan KavalcÄ±’nÄ±n cebinden, borçlarÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir defteri çÄ±ktÄ±. Ä°ddiaya göre elektrik dükkanÄ± olan KavalcÄ±’nÄ±n tefecilere yaptÄ±ÄŸÄ± borç giderek birikip 500 bin TL’yi buldu. BorçlarÄ±nÄ± ödeyemeyen ve alacaklÄ±larÄ± tarafÄ±ndan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinen KavalcÄ±’nÄ±n borçlarÄ± yüzünden intihar ettiÄŸi belirtildi.

'EVE EKMEK GÖTÜRECEK PARAM YOK'

KavalcÄ±’nÄ±n yakÄ±n çevresinden edinilen bilgiye göre; olaydan bir gün önce arkadaÅŸlarÄ± ile bir araya gelen KavalcÄ±’nÄ±n sÄ±k sÄ±k telefonunun çalmasÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da dikkatini çekti. YanÄ±nda bulunan arkadaÅŸlarÄ±, farklÄ± numaralardan birçok defa arandÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahitlik etti. ArayanlarÄ±n alacaklÄ±lar olduÄŸunu tahmin eden KavalcÄ±’nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± telefon görüÅŸmelerinde KavalcÄ±’nÄ±n, “Eve ekmek götürecek param bile yok” dediÄŸini ileri sürdü.

KavalcÄ±’nÄ±n cenazesi bugün Hamidiye Camii’nden son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacak.

KavalcÄ±'nÄ±n 16 Eylül tarihinde sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± ve asgari ücretle ilgili fÄ±kra ise dikkat çekti. KavalcÄ±'nÄ±n son paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± içerik fÄ±kraya iliÅŸkin bu fotoÄŸraf oldu:

FotoÄŸraf: KavalcÄ±'nÄ±n Facebook'ta paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son içerik



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 13:20

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