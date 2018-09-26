Gazeteci SertaÃ§ Kayar beraat etti

Gazeteci SertaÃ§ Kayar 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraf nedeniyle aÃ§Ä±lan davada beraat etti.

Gazeteci Sertaç Kayar hakkÄ±nda 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü etkinliklerinde çektiÄŸi fotoÄŸraf nedeniyle açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugün görüldü.

P24’ün haberine göre, duruÅŸma adres ve kimlik tespiti ile baÅŸladÄ±. Sertaç Kayar’Ä±n çektiÄŸi 8 Mart fotoÄŸrafÄ±nda milletvekili Feleknas Uca ile aynÄ± karede görünen ve Kayar hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olan iki polis memuru duruÅŸmaya gelmedi.

Kayar fotoÄŸraf nedeniyle önce “terörle mücadelede görev alan kiÅŸileri hedef göstermekle” suçlandÄ± ancak dava “terör örgütü propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla açÄ±ldÄ±. Kayar mesleÄŸinin ne olduÄŸu sorusuna gazeteci olduÄŸunu söyleyerek cevap verdi.

“12 yÄ±ldÄ±r gazetecilik yapÄ±yorum.” Kayar, savunmasÄ±na davaya konu fotoÄŸrafÄ±n çekildiÄŸi ortamÄ± anlatarak baÅŸladÄ±: “AralarÄ±nda HDP milletvekillerinin de olduÄŸu bir grup 8 Mart’ta karanfil daÄŸÄ±tmak istedi ancak OHAL nedeniyle sadece bulunduklarÄ± yerde gelen kiÅŸilere daÄŸÄ±tmalarÄ±na izin verilmiÅŸti. Milletvekili Feleknas Uca’yÄ± karanfil daÄŸÄ±tÄ±rken fotoÄŸraflÄ±yordum. Ä°ki polis memuru da kareye girdi. OnlarÄ± hedef gösterme ÅŸeklinde bir çabam söz konusu deÄŸildir. Haberde de iki polis memurunun kimliklerine iliÅŸkin bir içerik yok. AralarÄ±nda HDP milletvekillerinin de olduÄŸu bir grup 8 Mart’ta karanfil daÄŸÄ±tmak istedi ancak OHAL nedeniyle sadece bulunduklarÄ± yerde gelen kiÅŸilere daÄŸÄ±tmalarÄ±na izin verilmiÅŸti. 12 yÄ±ldÄ±r Sputnik ve Reuters ajanslarÄ±na foto muhabirliÄŸi yapÄ±yorum. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bu kurumlarÄ±n ilkeleri gereÄŸi de böyle bir suçlamaya yol açacak bir çabam olmamÄ±ÅŸtÄ±r. SavcÄ± esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nda “terörle mücadelede görev alanlarÄ±n hedef gösterilmesi” suçunun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Kayar’Ä±n beraatini istedi. Davada kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme de, Kayar’Ä±n üzerine atÄ±lÄ± suçun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmamÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle beraatine karar verdi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 11:36

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