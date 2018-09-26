Ä°nternette RTÃœK sansÃ¼rÃ¼ kabul edildi

Yeni yÃ¶netmelikle RTÃœKâ€™e televizyonlarÄ±n internet yayÄ±nlarÄ±nÄ± izleyenlerin kiÅŸisel bilgilerine eriÅŸim hakkÄ± verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet üzerinden yapÄ±lan radyo ve TV yayÄ±nlarÄ±nÄ± denetim ve yaptÄ±rÄ±m kurallarÄ±na baÄŸlayan yönetmelik taslaÄŸÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere dün toplandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 4 buçuk saat süren toplantÄ±da, internetten yapÄ±lan TV ve radyo yayÄ±nlarÄ±na geniÅŸ denetim ve sansür yetkisi getiren düzenleme oy çokluÄŸu ile kabul edildi.

YönetmeliÄŸin ana amacÄ±, televizyon kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n internet üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlarÄ±n RTÜK denetimine tabi tutulmasÄ±. AyrÄ±ca televizyonlarÄ±n internet üzerinden yapacaklarÄ± yayÄ±n için de ayrÄ±ca lisans almasÄ± gerekecek.

Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’nun haberine göre, toplantÄ±da; BTK uzmanlarÄ± ile birlikte hazÄ±rlanan yönetmelikte yeni göze çarpan bir ayrÄ±ntÄ± üst kurulun CHP’li üyelerinin itirazÄ±na neden oldu. Ä°tiraza raÄŸmen kabul edilen yönetmelik maddesine göre, ücreti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hizmet veren platform iÅŸletmecileri, abonelerine iliÅŸkin her türlü bilgi ve belgeyi RTÜK’e iletmek zorunda.

‘NE AMAÇLANIYOR?’

RTÜK’ün CHP kontenjanÄ±ndan seçilen üyesi Ä°lhan TaÅŸcÄ±, “Ne amaçlanÄ±yor? Bu maddenin bu bendi, bu ÅŸekilde yürürlüÄŸe girerse; kimin neyi ne kadar süre izlediÄŸi fiÅŸlenecek, kayÄ±t altÄ±na alÄ±nacak demektir. Oysa bu veriler özel hayata iliÅŸkin bilgilerdir. AdÄ±nÄ±z soyadÄ±nÄ±z ile baÅŸlar, adresiniz ile devam eder, izleme ve dinleme tercihlerine kadar tamamen kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ±dÄ±r. Bunun adÄ± tam anlamÄ±yla dijital fiÅŸlemedir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°nternet yayÄ±nlarÄ±nÄ± MÄ°T ve Emniyet denetleyecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:52

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