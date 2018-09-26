DireniÅŸin Ã§ocuklarÄ± Ã¶ÄŸrenmeye devam edecek

AylardÄ±r anne ve babalarÄ±yla birlikte Ã§ocuklarÄ± da maddi ve manevi olarak direnir durumdalar. Flormar iÅŸÃ§ilerinin Ã§ocuklarÄ± iÃ§in de direniÅŸ okul oldu.

Kübra LAZ

Kocaeli Üniversitesi

Flormar iÅŸçileri sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için aylardÄ±r direniyor. DireniÅŸi Evrensel okurlarÄ± yakÄ±ndan takip ediyor çünkü Evrensel gazetesi her direniÅŸte olduÄŸu gibi burada da iÅŸçilerin yanÄ±ndaydÄ±. Ben de bir üniversite öÄŸrencisi olarak direniÅŸ alanÄ±ndaydÄ±m. DireniÅŸ boyunca birçok dernek, topluluk ve parti, dayanÄ±ÅŸmaya ve desteÄŸe geldi. Bu kez ise gelen ellerinde içleri dolu okul çantalarÄ±yla Emek Partisi oldu. Emek Partisi bir kampanya baÅŸlattÄ± ve direniÅŸte olan Flormar iÅŸçilerinin çocuklarÄ± için kÄ±rtasiye malzemesi topladÄ±. 50 çocuk için ayrÄ± ayrÄ± çantalar hazÄ±rladÄ±lar. Her çantanÄ±n içinde ise mektuplar vardÄ±; direniÅŸin, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n güzelliÄŸini anlatan mektuplar.

Flormar iÅŸçileri neredeyse 4 aydÄ±r direniyorlar ve bir gelirleri yok. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na az kala gelen bu dayanÄ±ÅŸma elbette onlarÄ± oldukça mutlu etti. Bir süredir umutlarÄ±nÄ± kaybeden ancak bununla beraber tekrar eski heyecanÄ±na geri dönen iÅŸçiler vardÄ±. DayanÄ±ÅŸmanÄ±n güzelliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayanlar oldu.

AylardÄ±r anne ve babalarÄ±yla birlikte çocuklarÄ± da maddi ve manevi olarak direnir durumdalar. Her iÅŸçi için direniÅŸ bir okuldur denir. Flormar iÅŸçilerinin çocuklarÄ± için de bir okul oldu. Pek çoÄŸu dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve direnmenin ne demek olduÄŸunu küçük yaÅŸta öÄŸrendiler ve öÄŸreniyorlar. Küçük yaÅŸta da olsa gördükleri bir ÅŸey var, gelen çantalarÄ±n ve defterlerin bir patrondan veya zengin bir iÅŸ adamÄ±ndan deÄŸil halktan geldiÄŸini biliyorlar. ÇantalarÄ±n içlerinde yazan mektuplara verdikleri cevaplardan anlayabiliriz bunlarÄ±; teÅŸekkür etmenin yanÄ± sÄ±ra dayanÄ±ÅŸmanÄ±n ve direniÅŸin güzelleÅŸtirdiÄŸini söylüyor. AslÄ±nda teÅŸekkürleri çantalara ve defterlere deÄŸil dayanÄ±ÅŸmaya oluyor.

Daha o yaÅŸta ülkenin ekonomik durumunun sebeplerini tasvir edebilecek durumdalar. Tüm bunlarÄ± da direniÅŸten öÄŸrendiler. Bundan sonra da öÄŸrenmeye devam edecekler. DireniÅŸ boyunca biz de orada olmaya devam edeceÄŸiz.

DireniÅŸin güzel çocuklarÄ±, direniÅŸten aldÄ±klarÄ± umut ve Ä±ÅŸÄ±kla yollarÄ±na devam edecekler. Bundan sonra hayatlarÄ±nÄ±n her alanÄ±nda haklarÄ±nÄ± en iyi ÅŸekilde almayÄ± ve istemeyi bilecekler. Buradan aldÄ±klarÄ± umut onlarÄ±n hayatÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutsun.

Flormar deÄŸil, direniÅŸ güzelleÅŸtirir!

Flormar iÅŸÃ§ileri: DireniÅŸ bizi cesaretlendiriyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 20:45

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