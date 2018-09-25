DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

4 yÄ±l aradan sonra yeniden gerÃ§ekleÅŸtirilen TÃœYAP DiyarbakÄ±r 6. Kitap FuarÄ±'nda 142 yayÄ±nevi katÄ±lÄ±yor.

TÜYAP DiyarbakÄ±r 6. Kitap FuarÄ± 4 yÄ±l aradan sonra yeniden gerçekleÅŸtiriliyor. 142 yayÄ±nevinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± kurdele kesilerek yapÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸta konuÅŸan Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi 2. BaÅŸkanÄ± Fahri Aral, Türkiye’deki okuma kültürü ve eÄŸitim sistemini eleÅŸtirdi. Aral, “Okuma kültürünü yaÅŸatÄ±rken hem konuÅŸtuÄŸumuz dilin hem anadilimizin de kültürüne yatkÄ±n veriler olmasÄ± lazÄ±m. Okuma kültürünü geliÅŸtirici araçlarÄ±n anadille birleÅŸmesi lazÄ±m. Bizim buralarda önem verdiÄŸimiz bu. O bakÄ±mdan okuma kültürünü özellikle insanlarÄ±n büyümesine, yetiÅŸmesine, zihinlerinin geliÅŸmesine yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na inanan insanlarÄ±z.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘ANADÄ°L ÖNEMLÄ°’

Kitap fuarÄ±nÄ±n Onur KonuÄŸu, MÄ±gÄ±rdiç Margosyan, hayat hikayesine deÄŸinerek, anadilin önemine dikkat çekti. Margosyan, “Ä°stanbul’a gittikten sonra 15 sene içerisinde anadilimi öÄŸrendim. Anadilimin öÄŸretmeni oldum, öÄŸrencilerim oldu. Evlenince baÅŸladÄ±m yazmaya, ‘Gavur Mahallesi’ni yazdÄ±m” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

MÄ±gÄ±rdiÃ§ Margosyan: O eski DiyarbakÄ±r benim yazdÄ±ÄŸÄ±m kitaplarda kaldÄ±

KÃ¼rt yayÄ±nevleri: KÃ¼rt okurlar KÃ¼rtÃ§e eserlere ilgi gÃ¶stermeli

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 19:40

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