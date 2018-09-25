Kameraman Binali ErdoÄŸanâ€™a 10 ay hapis cezasÄ±

Ä°hraÃ§ edilen TRT kameramanÄ± Binali ErdoÄŸan'a sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekÃ§esiyle 10 ay hapis cezasÄ± verildi.

TRT kameramanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde, sosyal medyada hükümeti eleÅŸtiren paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle önce açÄ±ÄŸa alÄ±nan, ardÄ±ndan da ihraç edilen kameraman Binali ErdoÄŸan, paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle 10 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. CezanÄ±n infazÄ± ertelendi.

25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya Binali ErdoÄŸan ile avukatÄ± Hasan Hüseyin Evin ve TRT avukatÄ± Mustafa Halit Çelik katÄ±ldÄ±. TRT AvukatÄ± ÅŸikayetlerinin devam ettiÄŸini söylerken, ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± Evin, paylaÅŸÄ±mÄ±n hakaret kastÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini, TRT’nin de kurum olarak bu nedenle zarara uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, ErdoÄŸan’a “CumhurbaÅŸkanÄ± hakaret” suçlamasÄ±yla 10 ay hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme ayrÄ±ca hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hükmetti.

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla, TRT’deki iÅŸine son verilen ErdoÄŸan, sosyal medya üzerinden CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. ÇÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi mahkemece tutuklanan ErdoÄŸan'a "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan, daha sonra tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

TRT â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretâ€™ davasÄ±nda taraf oldu

BaÅŸkanlÄ±k sistemini eleÅŸtirdi, memuriyetten atÄ±ldÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 18:04

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