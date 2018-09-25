Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™nun bÃ¼rosuna saldÄ±rÄ±

EskiÅŸehir'de Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu'nun bÃ¼rosuna av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±, bina duvarÄ±na â€˜OdunpazarÄ±'nda HDP'li istemiyoruzâ€™ yazÄ±sÄ± yazÄ±ldÄ±.

EskiÅŸehir'de Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu'nun avukatlÄ±k bürosunun bulunduÄŸu binaya kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler tarafÄ±ndan av tüfeÄŸiyle ateÅŸ açÄ±ldÄ± ve bina duvarÄ±na "OdunpazarÄ±'nda HDP'li istemiyoruz" yazÄ±sÄ± yazÄ±ldÄ±.

Olay OdunpazarÄ± ilçesi AkçaÄŸlan Mahallesi KurÅŸunlu Camii Sokak'ta meydana geldi. Dün gece meydana geldiÄŸi bildirilen olayda kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler, Heval YÄ±ldÄ±z Karasu'nun avukatlÄ±k bürosunun bulunduÄŸu 3 katlÄ± binaya tüfekle ateÅŸ açtÄ±. ÅžahÄ±slar bina duvarÄ±na da "OdunpazarÄ±'nda HDP'li istemiyoruz" yazÄ±sÄ±nÄ± yazÄ±p kaçtÄ±.

Sabah erken saatlerde avukatlÄ±k bürosuna gelen çalÄ±ÅŸanlar duvardaki yazÄ±yÄ± ve bir ailenin oturduÄŸu zemin kattaki pencerelerin kÄ±rÄ±k olduÄŸu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binada incelemede bulundu.

Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu'nun binanÄ±n birinci katÄ±nda bürosunun olduÄŸu ve pencerelerinin de arka tarafa baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

SaldÄ±rganlarÄ±n ateÅŸ ettiÄŸi zemin katta ise bir ailenin oturduÄŸu, ailenin yazlÄ±kta olmasÄ± nedeniyle ölen ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu FotoÄŸraf: Evrensel

(EskiÅŸehir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 15:01

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