Ä°zmir'de Demir Ã‡elik FabrikasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonucu iÅŸ kazasÄ±

Ä°zmir'de Demir Ã‡elik FabrikasÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ± sonucu Ã¼Ã§ iÅŸÃ§i yaralandÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler fabrikanÄ±n bakÄ±m iÃ§in bile durmadan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°zmir Demir Çelik FabrikasÄ±nda dün akÅŸam saatlerinde aÅŸÄ±rÄ± çalÄ±ÅŸma sonucu yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ±nda biri teknisyen üç iÅŸçi yaralandÄ±.

Kontünide çelik kesilirken yerdeki cürufun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu püsküren alevden yaralanan Mehmet Ali Diker, Hüseyin Yönden ve Ömer Kurt isimli iÅŸçiler Bozyaka EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°lk müdahaleleri yapÄ±lan iÅŸçilerin hayati tehlikelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±, tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸi öÄŸrenildi.

Ä°ÅŸçiler yolun altÄ±ndaki cüruf birikmesinin kazaya yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor: “Önceden 2 temizlikçi vardÄ± biriken çüruf için. Su tutar soÄŸutur birikintiyi alÄ±rdÄ±. HazÄ±rlamacÄ±lar iÅŸletme iÅŸçileri karÄ±ÅŸmazdÄ±. Åžimdi var mÄ± bilmiyorum, bir de her dökümde kesimden kaynaklÄ± 4 parmak birikinti olur, hiç alÄ±nmamÄ±ÅŸ epeyi birikmiÅŸ. O birikintinin tepesini alÄ±rken sÄ±cak cürufa oksijen basmÄ±ÅŸlar. Fabrika bakÄ±m için bile duruÅŸ yapmadan çalÄ±ÅŸÄ±yor, böyle olunca kazalar çok olur.” (Ä°zmir/EVRENSEL)

Ä°zmir'de metal iÅŸÃ§ilerinin eylemi : Yanarak Ã¶lmek istemiyoruz!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 13:46

www.evrensel.net