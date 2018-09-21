Ä°zmir'de metal iÅŸÃ§ilerinin eylemi : Yanarak Ã¶lmek istemiyoruz!

Türk Metal SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi, AliaÄŸa’da yanÄ±k ünitesi yapÄ±lmasÄ± talebiyle Menemen Hükümet MeydanÄ±’nda bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi ve "Ä°lk müdahale için donanimli bir hastane ÅŸart" dedi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, yaÅŸanan iÅŸ kazalarÄ± için "Tedbir alÄ±nsa da öngörülemeyen kazalar" ifadesi kullanÄ±larak iÅŸyerlerindeki kaza ve cinayetlerin sebebi olan çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±na ise deÄŸinilmedi.

AçÄ±klamaya BMC, MÄ°CHA, CMS iÅŸyeri temsilcileri ve HABAÅž, EGE ÇELÄ°K, Ä°DÇ iÅŸçileri katÄ±ldÄ±. ‘Yanarak ölmek istemiyoruz’ sloganlarÄ± ile Hükümet MeydanÄ±’na gelen iÅŸçiler adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Türk Metal SendikasÄ± AliaÄŸa Temsilcisi Ali Ekber Tali “Demir Çelik üretiminin yoÄŸun olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AliaÄŸa’da bir yanÄ±k ünitesi yok. YanÄ±k tedavisinde en ufak hata, gecikme ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ä°lk müdahale çok önemli, yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸ bir ilk müdahale tedaviyi geciktirebiliyor veya ölüme yol açabiliyor. Ä°lk müdahale AliaÄŸa Devlet Hastanesinde yapÄ±lÄ±yor ve orada da yanÄ±k ünitesi yok” dedi.

HABAÅž'ta patlama: 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

HABAÅž Demir Çelik FabrikasÄ±nda en son yaÅŸanan iki ölümlü iÅŸ cinayetinede deÄŸinen Tali “Biz 1999 yÄ±lÄ±nda da bu acÄ±yÄ± yaÅŸadÄ±k. PotanÄ±n düÅŸmesi sonucu dört arkadaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti. 20’ye yakÄ±n iÅŸçi kardeÅŸimiz uzun süre hastahanede tedavi oldular. Bölgemizde en son ölümcül kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 2 ayrÄ± fabrikada Ali Gür ve Evren Erik adlÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z yanÄ±ktan hayatlarÄ±nÄ± kaybetti. Mevlüt Demir’in ise tedavisi halen sürüyor” dedi.

HABAÅžâ€™ta eriyik demir iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼ldÃ¼: 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

RÄ°SKLÄ° DURUMLARDA ÇALIÅžMAYACAÄžIZ

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ÅŸ kazalarÄ±nÄ±n ve iÅŸ cinayetlerinin sebeplerine deÄŸinmeyen, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan ve iÅŸçiler üzerindeki baskÄ±dan bahsetmeyen Ali Ekber Tali, "Ä°ÅŸyerinde alÄ±nan önlemlere raÄŸmen öngörülemeyen iÅŸ kazalarÄ±na rastlanabiliyor” diyerek 3 büyük fabrika olan Ä°DÇ, HABAÅž ve Ege Demir Çelik’te yanÄ±kla sonuçlanan toplam 664 iÅŸ kazasÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bize en yakÄ±n yanÄ±k ünitesi olan hastahane Bozyaka’da. Bütün demir çelik iÅŸçileri adÄ±na, AliaÄŸa bölgesinde bir yanÄ±k ünitesi ihtiyaç deÄŸil ÅŸart diyoruz. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerinin yetersiz olduÄŸunu ya da risk oluÅŸtuÄŸunu düÅŸündüÄŸümüz durumlarda çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸyeri temsilcilerimiz iÅŸ güvenliÄŸi hakkÄ±nda alÄ±nan kararlarÄ±n sonuna kadar takipçisi olacaktÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

SendikacÄ±lar: Ä°ÅŸÃ§ilerden Ã¶ÄŸrenmeli, mÃ¼cadeleyi birleÅŸtirmeliyiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 11:06

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