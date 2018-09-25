Jeolojik riskler, altÄ±n madeni Ã‡ED'ini iptal ettirdi

Ã‡ukuralan altÄ±n madeninin 3. kez kapasite artÄ±ÅŸÄ±na mahkeme 'dur' dedi.

Özer AKDEMÄ°R

Dikiliye baÄŸlÄ± Çukuralan köyü yakÄ±nlarÄ±nda Koza AltÄ±n ÅŸirketi tarafÄ±ndan iÅŸletilen altÄ±n madeni için 3. kapasite artÄ±rÄ±mÄ± projesine verilen ÇED olumlu belgesinin yürütmesi durduruldu. Mahkeme heyeti kararÄ±nÄ± madenin jeolojik açÄ±dan üç önemli riski olduÄŸunu belirten jeoloji mühendisinin görüÅŸüne dayandÄ±rdÄ±.

‘KIZILÇAMLAR KESÄ°LECEK AMA...’

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± EGEÇEP ve Bergama Belediyesi'nin yanÄ± sÄ±ra 21 yurttaÅŸ tarafÄ±ndan açÄ±lan davaya bakan Ä°zmir 6. Ä°dare Mahkemesi geçtiÄŸimiz günlerde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda, madende yapÄ±lan bilirkiÅŸi incelemesi sonrasÄ± mahkemeye sunulan rapordan alÄ±ntÄ±lar yaptÄ±. 25.06.2018 tarihinde mahkemeye sunulan rapora göre; orman varlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan rapora görüÅŸ yazan Orman mühendisi Hüseyin Karaduman "kesilmesi planlanan kÄ±zÄ±lçam aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kaybÄ±nÄ±n önemli olduÄŸuna," dikkat çekerken aÄŸaç kesiminin Orman Bölge MüdürlüÄŸünün kontrolünde gerçekleÅŸecek olmasÄ±nÄ±n ve daha sonra yerlerine yeni fidanlarÄ±n dikilecek olmasÄ±nÄ±n bu kaybÄ± belli oranda telafi etme ihtimali"ni vurgulayarak orman varlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±nda ÇED raporun yeterli buldu.

BÄ°TKÄ°, HAYVAN VE TARIMDA DA SORUN GÖRMEDÄ°LER

Flora UzmanÄ±- Biyolog Prof Dr. Levent ÅžÄ±k ve madeni fauna açÄ±sÄ±ndan inceleyen Prof. Dr. Kamil Koç da madenin "floristik yapÄ±ya ve ekosisteme herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacaÄŸÄ±" ve "iÅŸletmenin hayvan genetik çeÅŸitliliÄŸi ve genetik rezervlerinin kaybolmasÄ±na neden olmayacaÄŸÄ±" belirtilerek ÇED raporu yeterli gördüler. Kimya Mühendisi Prof Dr. Hüsamettin Akçay'da iÅŸletmesinin kimyasal açÄ±dan önemli bir kirliliÄŸe yol açmayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürerken, Maden MühendisliÄŸi açÄ±sÄ±ndan Olcay Altay da "Nihai ÇED raporunun madencilik açÄ±sÄ±ndan uygun olduÄŸu" yönünde görüÅŸ bildirdi. Yine bilirkiÅŸi heyeti üyesi Çevre Mühendisi YeÅŸim Åžahin Alkan da benzer yönde görüÅŸ belirtti. BilirkiÅŸilerden Ziraat Mühendisi Prof Dr. Mustafa Bolca toprak kaynaklarÄ± ve tarÄ±msal açÄ±dan da madenin kapasite artÄ±ÅŸ ÇED'inin uygun olduÄŸunu ileri sürerken, ÇED'i jeoloji mühendisliÄŸi açÄ±sÄ±ndan ele alan Jeoloji Mühendisi HakkÄ± Batur Demiray ise ÇED'e olumlu görüÅŸ vermedi.

‘ÜÇ ÖNEMLÄ° RÄ°SK VAR’

Demiray raporunda jeolojik olarak Çukuralan AltÄ±n Madeni Ä°ÅŸletmesi 3. Kapasite arttÄ±rÄ±mÄ± projesinin canlÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan risk taÅŸÄ±yan 3 önemli husus saptadÄ±. Mahkeme kararÄ±ndan bu riskler ÅŸu ÅŸekilde dile getirildi; "bunlardan ilki madenin yaklaÅŸÄ±k 6 km kuzey batÄ±sÄ±nda yer alan ve içme suyu amacÄ±yla BalÄ±kesir Belediyesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan Madra BarajÄ±nÄ±n göl alanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, ikincisi Maden atÄ±k sularÄ±nÄ±n deÅŸarj edildiÄŸi Çökek Deresinin doÄŸal sit ve mesire yeri olan yaklaÅŸÄ±k 5 km güneydeki Kültür ve Tabiat VarlÄ±ÄŸÄ± olan Nebiler ÅŸelalesine drene olduÄŸu üçüncüsü ise ocak iÅŸletme ÅŸevlerinin stabilitesi hesaplarÄ±ndaki eksiklikleri olduÄŸu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiÄŸi''

MAHKEME YÜRÜTMEYÄ° DURDURDU

BilirkiÅŸi raporuna yapÄ±lan itirazlarÄ± reddeden mahkeme kararÄ±nda jeoloji uzmanÄ±nÄ±n dikkat çektiÄŸi risklere vurgu yaparak "jeolojik olarak Çukuralan AltÄ±n Madeni Ä°ÅŸletmesi 3. Kapasite arttÄ±rÄ±mÄ± projesinin canlÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan risk taÅŸÄ±yan 3 önemli husus ile ilgili sayÄ±lan eksiklikler yönünden hukuka uyarlÄ±k bulunmamaktadÄ±r" dedi.

Mahkeme, hukuk devleti ilkesi gereÄŸi "davacÄ±lar yönünden telafisi güç zararlara neden olacaktÄ±r" diyerek oy birliÄŸi ile itiraz yolu kapalÄ± olarak yürütmenin durdurulmasÄ±na da karar verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 11:59

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