Maldivlerâ€™de 'Ä°slam'a aykÄ±rÄ±' bulunan sanat eseri imha edildi

Maldivlerâ€™de SanatÃ§Ä± Jason deCaires Taylorâ€™Ä±n 9 ayda tamamlanan ve denizin Ã¼zerinde yer alan heykeli â€˜Ä°slamâ€™a aykÄ±rÄ± olduÄŸuâ€™ gerekÃ§esiyle yÄ±kÄ±ldÄ±.

Güney Asya ülkesi Maldivler’de sanatçÄ± ve çevreci Jason deCaires Taylor tarafÄ±ndan yapÄ±lan heykel, Ä°slam’a aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle yÄ±kÄ±ldÄ±.

Bir kÄ±smÄ± deniz üzerinde, bir kÄ±smÄ± denizin içinde yer alan heykel, ülkedeki dini otoriteler tarafÄ±ndan hedef gösterildikten sonra mahkeme eserin “Ä°slami birliÄŸe, devletin huzuru ve çÄ±karÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸuna” hükmetmiÅŸti.

Bunun üzerine iktidar, daha önce izin verilen heykeli “put” olarak tanÄ±mlayarak imhasÄ±na karar verdi. YÄ±kÄ±m iÅŸlemi, kazma, testere ve halatlarla gerçekleÅŸtirildi.

Guardian'Ä±n haberine göre denizaltÄ± heykel ve galerileriyle tanÄ±nan DeCaires Taylor’un projesi, Accor otel grubuna ait bir otelin önünde yer alÄ±yordu ve temmuz ayÄ±nda tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Çelikten yapÄ±lma eser, deniz yaÅŸamÄ±nÄ± yansÄ±tmayÄ± hedefliyordu. Heykelde yarÄ±sÄ± Maldivlerli 30 insan figürüne yer veriliyordu.

Heykelin 9 aylÄ±k yapÄ±mÄ± aÅŸamasÄ±nda zanaatkarlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da deniz mühendisi ve dalgÄ±ç da görev aldÄ±.

TAYLOR: SANAT VE ÇEVRE Ä°ÇÄ°N ACI BÄ°R GÜN

Eserinin imha edilmesini deÄŸerlendiren DeCaires Taylor, “Åžoke olduÄŸunu ve çok üzüldüÄŸünü” söyledi. DeCaires Taylor, “Coralarium, insanlarÄ± doÄŸayla birleÅŸtirmeyi ve deniz yaÅŸamÄ±nÄ± zenginleÅŸtirmeyi hedefliyordu. BaÅŸka hiçbir amacÄ± yoktu. Maldivler halen sÄ±cak ve dostane halkÄ±yla çok güzel bir yer ancak bugün sanat ve çevre için acÄ± bir gün” yorumunda bulundu.

SEÇÄ°M SÜRECÄ°NDE GÜNDEM OLDU

Maldivler’de geçtiÄŸimiz hafta sonu gerçekleÅŸen seçimi muhalefetin ortak adayÄ± Ä°brahim Muhammed Salih kazandÄ±. Seçim sürecinde de gündeme gelen heykelin imhasÄ± seçimden hemen önce gerçekleÅŸtirildi. Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin Abdül Gayyum, eseri daha çabuk ÅŸekilde kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± için aralarÄ±nda Salih’in de bulunduÄŸu siyasiler tarafÄ±ndan eleÅŸtirilmiÅŸti.

Maldives Independent’a konuÅŸan Salih, “PutlarÄ±n ne olduÄŸuna dair bir tanÄ±ma ihtiyacÄ±mÄ±z var. Dini alimler ya da fetva konseyi bu konuda dikkatli olmalÄ± ve nelerin put olarak tanÄ±mlanabileceÄŸini belirlemeli. Sosyal medyadaki bazÄ± insanlar eÄŸer bunlar putsa mankenlerin de put olduÄŸunu dahi söylüyor” dedi.

Heykelin yer aldÄ±ÄŸÄ± otelin sahibi Accor otel grubu konuya dair henüz resmi bir açÄ±klama yapmadÄ±. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 01:29

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