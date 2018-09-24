Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Engin TekintaÅŸ oldu

AKP'li Enver YÄ±lmaz'Ä±n istifasÄ±yla boÅŸalan Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine AltÄ±nordu Belediye BaÅŸkanÄ± Engin TekintaÅŸ seÃ§ildi.

AKP'li Enver YÄ±lmaz'Ä±n istifasÄ±yla boÅŸalan Ordu BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yine AKP'nin adayÄ±, AltÄ±nordu Belediye BaÅŸkanÄ± Engin TekintaÅŸ seçildi.

Ordu BüyükÅŸehir Belediye Meclisi, yeni büyükÅŸehir belediye baÅŸkanÄ±nÄ± seçmek amacÄ±yla olaÄŸanüstü toplandÄ±. Mecliste yapÄ±lan seçimde AKP'nin adayÄ± Engin TekintaÅŸ, kullanÄ±lan 67 oyun 66'sÄ±nÄ± alarak baÅŸkan seçildi, 1 oy ise boÅŸ çÄ±ktÄ±.

Öte yandan CHP’li meclis üyeleri, Hasan KaramustafaoÄŸlu'nu büyükÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± gösterdi ancak oylama öncesi salonu terk etti.

Ordu BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± seçilen Engin TekintaÅŸ, 4,5 yÄ±ldÄ±r görev yapan Enver YÄ±lmaz'a teÅŸekkür etti. YÄ±lmaz'a bundan sonraki hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileyen TekintaÅŸ, uzun yÄ±llardan bu yana siyaset yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

TekintaÅŸ, meclis üyelerine kendisine verdikleri destekten dolayÄ± da teÅŸekkür etti. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'li Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± istifa etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 16:17

www.evrensel.net