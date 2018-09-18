AKP'li Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± istifa etti

AKP'li Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Enver YÄ±lmaz istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AKP'li Ordu BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Enver YÄ±lmaz sosyal medya hesabÄ± Twitter’dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla istifa ettiÄŸini duyurdu.



Enver’in Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

"Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atÄ±yorum. Küllensin diye... 23 yÄ±llÄ±k aktif siyasi hayatÄ±ma son veriyorum. Ordu Büyük Åžehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevimden istifa ediyorum. Ben hakkÄ±mÄ± helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz." (HABER MERKEZÄ°)

Söylenecek o kadar söz var ki;

Hepsini kalbimin derinliklerine atÄ±yorum. Küllensin diye...



23 yÄ±llÄ±k aktif siyasi hayatÄ±ma son veriyorum. Ordu Büyük Åžehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevimden istifa ediyorum.



Ben hakkÄ±mÄ± helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz. — Enver YÄ±lmaz (@enveryilmazordu) 18 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:01

www.evrensel.net