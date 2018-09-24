Ä°ÅžKUR'un 345 kiÅŸi kontenjanlÄ± geÃ§ici iÅŸ ilanÄ±na baÅŸvuru izdihamÄ±

Kilis'te "Toplum YararÄ±na Program" (TYP) kapsamÄ±nda 9 ay süreyle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere 345 çalÄ±ÅŸanÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ± iÅŸe yüzlerce kiÅŸi baÅŸvuru yaptÄ±.

Kilis'te, Türkiye Ä°ÅŸ Kurumunca (Ä°ÅžKUR) okullarda temizlik çalÄ±ÅŸanÄ± ve özel güvenlik görevlisi olmak üzere 345 kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 9 ay süre ile devam edecek olan iÅŸe girmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren Ä°ÅžKUR Ä°l MüdürlüÄŸü binasÄ±na gelerek baÅŸvurularÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Kurum önüne gelen yüzlerce kiÅŸi, baÅŸvurularÄ±nÄ± yapabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

FotoÄŸraf: DHA

Ä°ÅŸsizlik yeniden Ã§ift hanede: Haziran ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,2

Ä°ÅŸ baÅŸvurusu yapmak için kuyrukta bekleyen bir yurttaÅŸ 25 yÄ±llÄ±k esnaf olduÄŸunu söyleyerek Kilis'e acil bir çözüm bulunmasÄ±nÄ± talep etti. EsnafÄ±n kredilerine destek verilmesini isteyen yurttaÅŸ Ä°ÅžKUR'un geçici süre ile deÄŸil sürekli istihdam saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek "Böyle 3 aylÄ±k, 5 aylÄ±k, 9 aylÄ±k iÅŸlerle sorunlar çözülmez" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

Fatura iÅŸÃ§iye Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor, iÅŸsizlik ve yoksulluk artÄ±yor

BaÅŸvurularÄ±n 28 Eylül'e kadar süreceÄŸi belirtilirken iÅŸe alÄ±nacak kiÅŸilerin isimlerinin 2 Ekim'de noter huzurunda yapÄ±lacak kura çekimiyle belirleneceÄŸi bildirildi. (DHA)

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BÄ°SAM: Ä°ÅŸsizlik fonu amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±n!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 12:05

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