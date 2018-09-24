Tarihin en eski Ã§izimi GÃ¼ney Afrika'daki Blombos MaÄŸarasÄ±'nda bulundu

GÃ¼ney Afrikaâ€™nÄ±n gÃ¼ney kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan Blombos MaÄŸarasÄ±â€™nda yapÄ±lan arkeolojik kazÄ±larda, 73 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait Ã§izim bulundu.

Bir resim bin kelime anlatabiliyorsa, 73 bin yÄ±l önce bir kaya parçasÄ± üzerine çizilen çapraz çizgili bir desen, bir destan anlatabilir. Sorun bize neyi anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaktÄ±r. Çizim, Güney Afrika’nÄ±n güney kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan Blombos MaÄŸarasÄ±’nda, Arkeolog Christopher Henshilwood ve meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan mercimek ÅŸeklinde bir kaya parçasÄ±nÄ±n üzerinde bulundu. UzmanlarÄ±n söylediÄŸine göre, kÄ±rmÄ±zÄ± toprak boyasÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan bu tasarÄ±m, soyut bir deseni simgeliyor.

PAHA BÄ°ÇÄ°LEMEZLÄ°K KADERÄ°

TasarÄ±mÄ±n fazla göz kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± veya ihtiÅŸamlÄ± olduÄŸunu iddia etmek zor. Ama sanat eserinin kaderinde paha biçilemez ve ünlü olmak yazÄ±yor çünkü bu çizim arkeolojik kayÄ±tlara en eski çizim olarak kayÄ±tlara geçti. Bu çizimden önce, Ä°spanya’da muhtemelen Neandertallerin bir çalÄ±ÅŸmasÄ± olan yaklaÅŸÄ±k 64 bin yÄ±l öncesine ait bazÄ± maÄŸara resimlerinin yanÄ± sÄ±ra, yaklaÅŸÄ±k 40 bin yÄ±l öncesine ait Avrasya’nÄ±n karÅŸÄ± uçlarÄ± Ä°spanya ve Fransa’daki maÄŸaralarÄ±n duvarlarÄ±nÄ± süsleyen sanat eserleri ve Endonezya’da Sulawesi’nde daha yeni keÅŸfedilen maÄŸara desenleri olarak bulundu. Birbirlerinden 12 bin kilometre mesafede bulunmalarÄ±na raÄŸmen bu maÄŸara resimleri -bir dizi hayvan ve el ÅŸablonlarÄ±- bin yÄ±l sonra bile insanÄ±n öz farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸaretleri olarak, doÄŸrudan figüratif sanat olarak kabul edilen imgeler barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

PÄ°GMENT UYGULAYARAK YAPILAN BÄ°R ÇÄ°ZÄ°M

Bu son parçanÄ±n temel ayÄ±rt edici özelliÄŸi, bir tasarÄ±mÄ±n bir yüzeye çizilmesi veya yüzeyin kesilmesiyle yapÄ±lan bir oymadan ziyade, pigment uygulayarak yapÄ±lan bir çizim olmasÄ±. OymacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tarihi, daha öncesine dayanÄ±r. Bilinen en eski oymalar, yaklaÅŸÄ±k 540 bin yÄ±l öncesine dayanÄ±r ve modern insanÄ±n evrimleÅŸmesinden önce, büyük olasÄ±lÄ±kla Homo erectus tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan ve Java’da bulunan kabuk parçalarÄ± üzerindedir. Bulunan diÄŸer eski oymalar da oldukça basittir: Bazen düz bazen çapraz çizilmiÅŸ çizgilerden oluÅŸurlar. Bu oymalarda tasvir olarak tanÄ±mlayabileceÄŸimiz bir ÅŸey yoktur ve elimizde bu çizimlerin, takvim ya da çetele gibi kullanÄ±ÅŸlÄ± ÅŸeyleri simgelediklerine dair yeterli kanÄ±t da yok. Yani, bu Paleolitik etiketler aslÄ±nda bir anlam aktarmak isteyen tasarÄ±mlar mÄ±ydÄ± yoksa anlamsÄ±z grafitiler miydi? Bunlardan bazÄ±larÄ±, bir somun ekmeÄŸi dilimledikten sonra doÄŸrama tahtasÄ± üzerinde kalan çizikler gibi baÅŸka eylemlerin kasÄ±tsÄ±z sonucu da olabilir.

ÇÄ°ZÄ°M DAHA BÜYÜK BÄ°R DESENÄ°N PARÇASI MI?

Aksine, bir çizimin reddedilmesi daha zordur. Åžüphesiz, Blombos’ta bulunan bir çizim, tÄ±pkÄ± oymalar gibi çapraz çizgilerden oluÅŸmakta, ama baÅŸka bir sürecin tesadüfi yan ürünü olarak çizilmiÅŸ olamaz. Her ne kadar hangi amaçla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamak son derece zor olsa da yazarlar, sahip olduklarÄ± kanÄ±tlarÄ±, toprak boyasÄ± kalÄ±ntÄ±larÄ±na ait çalÄ±ÅŸmalar da dahil olmak üzere adli titizlikle inceliyorlar. Çizimin daha büyük bir ÅŸeyin parçasÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor, çünkü bazÄ± çizgiler baÅŸka parçalara devam ediyormuÅŸ gibi görünüyor. Buna ek olarak yazarlar, bu çizimlerin fÄ±rça darbeleri yerine toprak boyasÄ± parçalarÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini göstermek için toprak boya parçalarÄ±nÄ± kullanarak tarihi yeniden canlandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar.Her ne kadar bu kaya parçasÄ± üzerindeki tasarÄ±m, yalnÄ±zca desenin belirli bir açÄ±yla kasten döndürülmesiyle oluÅŸmuÅŸ olsa da daha sonraki sanatçÄ±larÄ±n tuvallerine bürünmüÅŸ olmasÄ± mümkün.

Eski sanatçÄ±nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± toprak boyayla çizmeyi tercih etmesi bir sürpriz deÄŸil. Büyük ölçüde demir oksit içeren mineral, çok eski zamanlardan beri pigment olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Dünyevi kÄ±rmÄ±zÄ± tonlarÄ±, Blombos ve yakÄ±nlarÄ±ndaki diÄŸer maÄŸaralarda yaÅŸayan ilk modern insanlara açÄ±kça çok ÅŸey ifade ediyordu. Bunu boyalarda ve belki güneÅŸ koruyucu olarak bile bir bileÅŸen olarak kullandÄ±lar. YaklaÅŸÄ±k 100 bin ila 73 bin yÄ±l öncesinde bir zaman diliminde, bölge halkÄ±, dünyada bir ilk olarak, ince iÅŸlenmiÅŸ taÅŸ, kemik aletler ve oyulmuÅŸ toprak boya parçalarÄ± ile on binlerce yÄ±l sonra günümüze gelecek eserler üretmiÅŸti.

Bu, orada yaÅŸayan ilk Homo sapiens’lerin bu tür tasarÄ±mlarÄ± üretebildikleri, görece “modern” biliÅŸ ve davranÄ±ÅŸa sahip olduklarÄ±nÄ± gösteriyor. BilemeyeceÄŸimiz ÅŸey, bu iÅŸaretleri neden yaptÄ±klarÄ± ya da bunlarÄ±n neyi temsil ettikleri? Hayvan veya el resimlerinden farklÄ± olarak, çizimin soyut doÄŸasÄ± hiçbir ipucu sunmuyor. Ve bu, sanat tarihi hakkÄ±nda büyüleyici bir soru ortaya çÄ±karÄ±r. 100 bin yÄ±l önce Güney Afrika’da yaÅŸayan insanlar, baÅŸka yerlerde henüz keÅŸfedilmemiÅŸ teknolojiyi kullanÄ±yor olsa da henüz figüratif sanatÄ± icat etmemiÅŸlerdi. Yani bunlar, Lascaux ve Sulawesi’nin birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z ve alakasÄ±z icatlarÄ±nÄ±n maÄŸara resimleri miydi, yoksa modern insanlar bu esnada baÅŸka bir yerde maÄŸara sanatÄ± yaratÄ±p daha sonra dünyayÄ± dolaÅŸÄ±rken onlarÄ± ele mi geçirdi? Net olan ÅŸu ki, Mondrian, Jackson Pollock, Bridget Riley ve bugünün büyük sanatçÄ±larÄ±na yol açan bir trend baÅŸlattÄ±lar.

nature.com’dan çeviren Sevgi FERÄ°DEBaÅŸlÄ±k ve arabaÅŸlÄ±klar Evrensel’in tercihidir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 07:44

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