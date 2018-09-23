Ä°stanbul'da 8 ilÃ§ede 30 saatlik su kesintisi

Ä°SKÄ°, 'Kuzey Marmara ve Yeni HavalimanÄ± Otoyol Ä°nÅŸaatÄ± YapÄ±m Ä°ÅŸi' nedeniyle Ä°stanbul'un 8 ilÃ§esinde 30 saat sÃ¼reyle su kesintisi yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°stanbul'da 8 ilçede bazÄ± bölgelere 25-27 Eylül'de 30 saat süreyle su verilemeyecek.

Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi'nden (Ä°SKÄ°) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, "Kuzey Marmara ve Yeni HavalimanÄ± Otoyol Ä°nÅŸaatÄ± YapÄ±m Ä°ÅŸi'' kapsamÄ±nda Terkos-Ä°kitelli Ana Ä°sale HattÄ±'nda yapÄ±lacak baÄŸlantÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle 25 Eylül SalÄ± günü 21.00 ile 27 Eylül PerÅŸembe günü 03.00 saatleri arasÄ±nda, bazÄ± bölgeler 30 saat süreyle su alamayacak.

Su kesintisi uygulanacak ilçeler ÅŸöyle:

"Esenyurt'ta; ArdÄ±çlÄ±, Fatih, Güzelyurt, Ä°ncirtepe, Ä°nönü, MehterçeÅŸme, Merkez, NamÄ±k Kemal, Örnek, PÄ±nar, Saadetdere, TalatpaÅŸa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi mahalleleri.

AvcÄ±lar'da; Firuzköy, YeÅŸilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale mahalleleri.

BaÅŸakÅŸehir'de; Åžahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, BahçeÅŸehir 2. KÄ±sÄ±m, BahçeÅŸehir 1. KÄ±sÄ±m, Ä°kitelli OSB, BaÅŸak, Ziya Gökalp, BaÅŸakÅŸehir, KayabaÅŸÄ±, AltÄ±nÅŸehir, Åžamlar, Güvercintepe ve KayaÅŸehir mahalleleri.

Arnavutköy ilçesinin tamamÄ±.

Çatalca'da; NakkaÅŸ ve BahÅŸayiÅŸ mahalleleri.

Büyükçekmece'de; KaraaÄŸaç Mahallesi. Küçükçekmece'de; YarÄ±mburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, HalkalÄ±, Ä°nönü, Tevfikbey, Ä°stasyon, SöÄŸütlüçeÅŸme, Kanarya, BeÅŸyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, KemalpaÅŸa, Sultan Murat, Yenimahalle ve YeÅŸilova mahalleleri.

Sultangazi'de; Cebeci, Eski Habipler, MalkoçoÄŸlu, Yayla, Ä°smet PaÅŸa ve Habipler mahalleleri.

Eyüpsultan'da; Pirinççi, Ä°hsaniye, Odayeri, IÅŸÄ±klar, AkpÄ±nar ve AÄŸaçlÄ± mahalleleri."

Öte yandan BEDAÅž tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilecek olan ''Yeni HavalimanÄ± Elektrik Ä°letim HatlarÄ±nÄ±n YapÄ±mÄ± Ä°ÅŸi'' nedeniyle Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceÄŸinden; 25 Eylül 2018 SalÄ± günü 22.00 ile 05.00 saatleri arasÄ±nda 7 saat süreyle bazÄ± ilçelerde su kesintisi uygulanacak.

Belirtilen tarihler arasÄ±nda su alamayacak ilçeler ÅŸöyle:

"GaziosmanpaÅŸa'da; Barbaros Hayrettin PaÅŸa, Karadeniz, KarayollarÄ±, Fevzi Çakmak, Mevlana, Hürriyet, Yenimahalle ve KazÄ±m Karabekir mahalleleri.

Sultangazi'de; Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, SultançiftliÄŸi, UÄŸur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde HanÄ±m, 50. YÄ±l ve 75. YÄ±l mahalleleri.

Eyüpsultan'da; AkÅŸemsettin, Alibeyköy Merkez, ÇÄ±rçÄ±r, Karadolap ve YeÅŸilpÄ±nar mahalleleri.

BayrampaÅŸa'da; YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kocatepe ve CevatpaÅŸa mahalleleri." (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 18:20

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