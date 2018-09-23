Zeki MÃ¼ren kimdir, eserleri nelerdir?

ÅžarkÄ±cÄ±, besteci, söz yazarÄ± ve oyuncu Zeki Müren, 6 AralÄ±k 1931'de doÄŸdu. Ä°lk ve orta öÄŸrenimini Bursa'da tamamlayan ve yeteneÄŸi babasÄ± tarafÄ±ndan keÅŸfedilen Müren, Tamburi Ä°zzet Gerçeker'den solfej ve sanat müziÄŸi usul dersleri aldÄ±.

Klasik Türk müziÄŸinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçÄ± Zeki Müren, ilk bestelerini 1940'larda yaparken, bir yandan Ä°stanbul BoÄŸaziçi Lisesi'ne yatÄ±lÄ± öÄŸrenci olarak devam etti. Dönemin ünlü müzisyenlerinden Agopos Efendi ile udi Kirkor Efendi'den 1949'da dersler almaya baÅŸlayan Müren, daha sonra Refik Fersan ve Åžerif Ä°çli hocalardan fasÄ±l musikisi, klasik Türk müziÄŸi makamlarÄ±, usül ve kuramlarÄ± üzerine dersler aldÄ±.

"Zehretme HayatÄ± Bana CananÄ±m" adlÄ± parçasÄ± Ä°stanbul Radyosu'nda okunduÄŸunda henüz 17 yaÅŸÄ±nda bir lise öÄŸrencisi olan Müren, 1950'de Ä°stanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin (Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Yüksek Süsleme Bölümü Sabiha Gözen Atölyesi'nde yüksek öÄŸrenime baÅŸladÄ±. AynÄ± yÄ±l Ä°stanbul Radyosu'nun açtÄ±ÄŸÄ± sÄ±nava giren Zeki Müren, 1951'de Ä°stanbul Radyosu sanatçÄ±larÄ±ndan Perihan AltÄ±ndaÄŸ Sözeri'nin aniden rahatsÄ±zlanmasÄ± üzerine konser vermek için radyodan çaÄŸrÄ±ldÄ±. Programda, 45 dakikalÄ±k baÅŸarÄ±lÄ± bir canlÄ± performans sergileyen Müren'in müzik kariyeri bu konserden sonra yükseliÅŸe geçti.

‘BEKLENEN ÅžARKI’ GELDÄ°, Ä°LK FÄ°LMÄ°NÄ° 1954'TE ÇEKTÄ°

Müren, 1954'te Cahide Sonku ile baÅŸrolünü paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "Beklenen ÅžarkÄ±" filmi ile sinemaseverin karÅŸÄ±sÄ±na ilk kez çÄ±ktÄ±. On bestesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± müzikal niteliÄŸindeki bu film, Zeki Müren'i görmek isteyenlerin akÄ±nÄ±yla giÅŸe rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±. Sonradan on yedi filmde daha baÅŸrol oynayan ve filmlere kendi ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n adÄ± verilen sanatçÄ±, 1955'te Arena Tiyatrosu'nun "Çay ve Sempati" adlÄ± oyununda da sahneye baÅŸrol olarak çÄ±ktÄ±.

Vurgulu ve ince yorumuyla, ahenkli sesiyle ve tasarÄ±mÄ± kendine ait gösteriÅŸli kostümleriyle dikkati çeken Müren, 1955'te çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± "Manolyam" isimli eseriyle Türkiye'de ilk kez verilen AltÄ±n Plak Ödülü'nü kazandÄ±.

SON KONSERÄ°NÄ° BODRUM KALESÄ°'NDE VERDÄ°

Zeki Müren, 1965'te farklÄ± zamanlarda yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirlerini, "BÄ±ldÄ±rcÄ±n YaÄŸmuru" adÄ±yla kitap ve kaset olarak yayÄ±mladÄ±. Televizyonun gündelik hayattaki payÄ±nÄ± arttÄ±rmasÄ±yla birlikte, sahnelerden ekranlara doÄŸru geçmeye baÅŸlayan Müren, amatör olarak ilgilendiÄŸi resim ve desen tasarÄ±mÄ± sergileri de açtÄ±.

Kalp yetmezliÄŸi, yüksek tansiyon ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle, 1970’li yÄ±llarÄ±n sonuna doÄŸru sanatsal çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda perde arkasÄ±nda kalmayÄ± tercih eden "Sanat GüneÅŸi", 1980'de KuÅŸadasÄ±'nda, 1983'te de Paris'te geçirdiÄŸi kalp krizlerinin ardÄ±ndan, daha çok MuÄŸla Bodrum'daki evinde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

SanatçÄ±, farklÄ± kesimlerden insanlarÄ±n sevgisini kazanabilmiÅŸ nadir sanatçÄ±lardan olurken, geliri antik tiyatronun restorasyonuna harcanmak üzere, Bodrum Kalesi'nde son konserini 1984'te verdi ve sonrasÄ±nda evine kapandÄ±.

Bir yÄ±lda yüz civarÄ± konser verdiÄŸi dönemler olan ve iki yüz civarÄ±nda eser besteleyen sanatçÄ±, çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± 1991 yÄ±lÄ±nda "Devlet SanatçÄ±sÄ±" unvanÄ±na layÄ±k görüldü.

EVÄ° 2000 YILINDA MÜZEYE ÇEVRÄ°LDÄ°

Müren, TRT Ä°zmir Radyosu'nda canlÄ± yayÄ±nda rahatsÄ±zlanarak 24 Eylül 1996'da hayatÄ±nÄ± kaybetti ve cenazesi, binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±larak Bursa Emir Sultan MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Tüm mal varlÄ±ÄŸÄ± vasiyeti üzerine Türk EÄŸitim VakfÄ± (TEV) ve Mehmetçik VakfÄ± tarafÄ±ndan eÅŸit olarak paylaÅŸÄ±lan Zeki Müren'in son yÄ±llarÄ±nÄ± geçirdiÄŸi ev de Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, TEV ve Mehmetçik VakfÄ± arasÄ±nda imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'de müze olarak kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

ÅžarkÄ±larÄ± dillerden hâlâ düÅŸmeyen sanatçÄ±nÄ±n bazÄ± albümleri ÅŸöyle:

"Senede Bir Gün", "PÄ±rlanta 1-2-3-4", "HatÄ±ra", "AnÄ±larÄ±m", "Mücevher", "GüneÅŸin OÄŸlu", "Nazar BoncuÄŸu", "Zirvedeki", "Sükse", "KahÄ±r Mektubu", "Eskimeyen Dost", "Hayat ÖpücüÄŸü", "Masal", "Helal Olsun", "AÅŸk", "KurbanÄ±", "Gözlerin DoÄŸuyor Gecelerime", "AyrÄ±lÄ±k Ä°ÅŸte", "KaranlÄ±klar GüneÅŸi", "ÅžarkÄ±lar", "Dilek ÇeÅŸmesi", "Bir TatlÄ± Tebessüm", "Doruktaki NaÄŸmeler", "Sorma".

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 13:14

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