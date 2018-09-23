FotoÄŸraf: DHA
ZÄ±rhlÄ± aracÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki Onur, yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti
ÅžÄ±rnakâ€™ta zÄ±rhlÄ± polis aracÄ±nÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki Onur Ã–zalp, 9 ay sÃ¼ren yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti.
ÅžÄ±rnak’Ä±n Ä°dil ilçesinde zÄ±rhlÄ± polis aracÄ±nÄ±n çarptÄ±ÄŸÄ± 5 yaÅŸÄ±ndaki Onur Özalp, yaklaÅŸÄ±k 9 ay süren yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± kaybetti.
Kaza, 18 AralÄ±k 2017 tarihinde Ä°dil ilçesi AÅŸaÄŸÄ± Mahalle'de meydana geldi. ZÄ±rhlÄ± polis aracÄ±, evinin önünde oynayan Onur Özalp'a çarptÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan sevk edildiÄŸi Batman Devlet Hastanesi'nde gördüÄŸü tedavinin ardÄ±ndan taburcu edildi. Evde, cihaza baÄŸlÄ± olarak yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± sürdüren küçük Onur, bugün sabah saatlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Onur Özalp'Ä±n cenazesi, Ä°dil ilçesinde topraÄŸa verilecek. (ÅžÄ±rnak/DHA)
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