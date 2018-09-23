Tutuklu 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden mektup: Hak istemek suÃ§ deÄŸildir

Tutuklu 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri: Hak istemek suÃ§ deÄŸildir. AsÄ±l suÃ§lu, biz iÅŸÃ§ileri insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na mahkum eden Ä°GA patronlarÄ±dÄ±r.

Tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçileri cezaevinden mektup gönderdi. Ä°ÅŸçiler, kaleme aldÄ±klarÄ± bu mektupla "Hak istemek suç deÄŸildir. AsÄ±l suçlu, biz iÅŸçileri insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na mahkum eden Ä°GA patronlarÄ±dÄ±r" dedi.

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için eylem baÅŸlatan iÅŸçiler, düzenlenen operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, iÅŸçilerden 24’ü, “Kamu MalÄ±na Zarar Verme”, “ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu’na muhalefet”, “Polise Mukavemet”, “Ä°ÅŸ ve ÇalÄ±ÅŸma Hürriyetinin Ä°hlali” suçlamalarÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Tutuklanan iÅŸçiler kaleme aldÄ±klarÄ± mektupla kendilerine destek olan herkese teÅŸekkür etti.

“Cezaevlerindeki 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde tutuklanan inÅŸaat iÅŸçileri ve Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± temsilcileri” imzasÄ±yla Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± sitesinde yayÄ±nlanan mesajda ÅŸu ifadelere yer verildi:

“En insani taleplerimiz büyük bir zorbalÄ±kla bastÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Gece yarÄ±larÄ±nda koÄŸuÅŸ kapÄ±larÄ±mÄ±z kÄ±rÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k. Ä°GA’nÄ±n güvenlik binasÄ±nda kaba dayak, küfür ve hakaretlere uÄŸrayarak sorgulara çekildik. Ä°nsanca yaÅŸamak ve insanca çalÄ±ÅŸmak istediÄŸimiz için hukuksuz bir ÅŸekilde yargÄ±lanarak cezaevlerine atÄ±ldÄ±k.

Bizler hiçbir ÅŸekilde suçlu olduÄŸumuzu düÅŸünmüyoruz. Hak istemek suç deÄŸildir. AsÄ±l suçlu, biz iÅŸçileri insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na mahkum eden Ä°GA patronlarÄ±dÄ±r.

Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz: Bizleri merak etmeyin, keyfimiz ve moralimiz gayet yerinde. Sesimize ses olan tüm dostlara selamlar. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi köle deÄŸildir!”

(HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 09:42

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