BahÃ§eli: Yerel seÃ§imlerde kimin ne dediÄŸinin Ã¶nemi yoktur

Partisinin KadÄ±n KollarÄ± GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, yerel seÃ§imler ve Ä°dlib operasyonuna deÄŸindi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seçimlere iliÅŸkin "Yerel seçimlerde kimin ne dediÄŸinin önemi yoktur. Kimin hangi karanlÄ±k senaryolardan medet umduÄŸunun önemi olmayacaktÄ±r" yorumunda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

â– 'ABD'nin Suriye'de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD'nin amacÄ± kaostur, krizdir, siyasi buhrandÄ±r.'

Ä°DLÄ°B MUTABAKATI

â– '20 Eylül'de toplanan MGK'da alÄ±nan kararlar son derece yerindedir, doÄŸrudur, desteÄŸimiz tamdÄ±r.'

â– 'Ä°dlib krizinin çözümü için katil Esad'la görüÅŸülmesinin zorunlu olduÄŸunu söyleyenler akÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸlarÄ±na almalÄ±dÄ±r. Terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'yi eli kana bulaÅŸmÄ±ÅŸ bir katille aynÄ± masaya oturtmak heves ve densizliÄŸi, eÄŸer ihanet ve iÅŸbirlikçilik deÄŸilse kesinlikle gafilliktir."

YEREL SEÇÄ°MLER

â– 'Yerel seçimlerde kimin ne dediÄŸinin önemi yoktur. Kimin hangi karanlÄ±k senaryolardan medet umduÄŸunun önemi olmayacaktÄ±r' (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 11:53

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