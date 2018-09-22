Kars'ta kaybolan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk bulundu

Kars'Ä±n Digor ilÃ§esinde kaybolan ErdoÄŸan Somarlar, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Kars'Ä±n Digor ilçesinde kaybolan 6 yaÅŸÄ±ndaki erkek çocuÄŸu, bir baÅŸka köyde bulunarak ailesine teslim edildi. Ä°lçenin Düzgeçit köyünde oturan ErdoÄŸan Somarlar, öÄŸle saatlerinde bir yakÄ±nÄ± ile köydeki tarlaya geldi.

ÇocuÄŸun yakÄ±nÄ±, Somarlar'a tarlanÄ±n yakÄ±nlarÄ±na geldiklerinde kendisini burada beklemesini söyleyip tarlaya gitti.

Söz konusu kiÅŸi döndüÄŸünde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettiÄŸi çocuÄŸa ulaÅŸamayÄ±nca durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi.

Ä°hbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ve köylülerce bölgede arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 3 saat süren çalÄ±ÅŸma sonucunda çocuk, komÅŸu Çatak köyünde bulundu. ErdoÄŸan Somarlar ailesine teslim edildi.

Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Digor'da kaybolan çocuÄŸun kÄ±sa sürede bulunduÄŸunu söyledi.

DoÄŸan, çocuÄŸun kaybolmasÄ±yla ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ve arama çalÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, “ÇocuÄŸun bulunmasÄ± için ekipler seferber oldu. Bölgeye UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk saÄŸ salim bulunarak ailesine teslim edildi” dedi. (Kars/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 18:45

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