CansÄ±z bedeni bulunan Sedanur GÃ¼zel, topraÄŸa verildi

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde 7 gÃ¼n Ã¶nce kaybolan ve dÃ¼n cansÄ±z bedeni bulunan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur GÃ¼zel, topraÄŸa verildi.

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde 16 Eylül'de kaybolan 7 gün önce kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'in cansÄ±z bedeni, PaslÄ± köyü yakÄ±nlarÄ±nda bulundu. (22 Eylül 2018) ÇocuÄŸun cenazesi ertesi gün gözyaÅŸlarÄ± içinde topraÄŸa verildi.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI: TECAVÜZ BULGUSUNA DAÄ°R HERHANGÄ° BÄ°R VERÄ° YOKTUR

Öte yandan DHA, öldürüldüÄŸü kesinleÅŸen Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Fatih Camgöz, konunun net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Kars ValiliÄŸi ise "Sedanur kÄ±zÄ±mÄ±zla ilgili basÄ±nda çÄ±kan otopsi sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± bilgisi doÄŸru deÄŸildir" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, 22 Eylül günü AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur'un ölü bulunduÄŸunu söyledi. DoÄŸan, "Ceset, köye bir kilometre uzakta, üzeri taÅŸlarla örtülü vaziyette Kars Ä°l Jandarma JAK timleri tarafÄ±ndan bulundu" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Sedanur ile ilgili tecavüz bulgusuna dair herhangi bir veri yoktur" denildi.

'CANSIZ BEDENÄ° UZUN SÜRE GÄ°ZLENMÄ°Åž'

Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Fatih Camgöz de "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre, üzerinde elbiselerinin olduÄŸu ve cesedin uzun süredir bulunduÄŸu yerde gizlenmiÅŸ vaziyette olduÄŸu görülmüÅŸtür" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerinde incelemenin ardÄ±ndan Sedanur Güzel'in cansÄ±z bedeni KaÄŸÄ±zman Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

16.15'te Erzurum Adli TÄ±p Kurumu'na getirilen küçük kÄ±zÄ±n cenazesinin otopsi iÅŸlemleri saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcasÄ± Mehmet Güzel tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Erzurum'dan ambulansla KaÄŸÄ±zman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babasÄ± ile yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, KaÄŸÄ±zman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracÄ± ile alÄ±narak PaslÄ± köyüne götürüldü.

DHA: SEDANUR'UN OTOPSÄ°SÄ°NDE TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI

Demirören Haber AjansÄ± edanur Güzel'in otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Öldürüldükten sonra üzeri taÅŸlarla kapatÄ±lan Sedanur Güzel'in cansÄ±z bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli TÄ±p Kurumu'na getirildi. Morarma kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanÄ±mlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüÄŸünün kesin olduÄŸu yönünde görüÅŸ bildirdi. Yine morarma kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarÄ±ndan örnekler aldÄ±. Tecavüz bulgusuna da rastlayan uzmanlar, aldÄ±ÄŸÄ± örneklerle bunu da kesinleÅŸtirecek.

VALÄ°LÄ°K REDDETTÄ°

Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Fatih Camgöz ise, "Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ± ve ölümünün nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸi net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktÄ±r" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Kars Valisi Rahmi DoÄŸan ise, "Sedanur kÄ±zÄ±mÄ±zla ilgili basÄ±nda çÄ±kan otopsi sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± bilgisi doÄŸru deÄŸildir" dedi.

GÖZYAÅžLARIYLA UÄžURLANDI

FotoÄŸraf: DHA

23 Eylül günü sabahÄ±n erken saatlerinde, Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi DoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törenle gözyaÅŸlarÄ± ve aÄŸÄ±tlarla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸÄ±na boÄŸuldu, sinir krizi geçirdi.

Sedanur'un ölümüyle ilgili soruÅŸturma ise sürdürülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

Sedanur'u arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 16:22

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