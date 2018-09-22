Cizreâ€™ye saÄŸlÄ±k hizmeti gÃ¶tÃ¼rmek isteyenlere dava aÃ§Ä±ldÄ±

Cizreâ€™de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda ilÃ§eye saÄŸlÄ±k hizmeti gÃ¶tÃ¼rmek isteyen saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Cizre’de sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda bodrumlarda mahsur kalanlara saÄŸlÄ±k hizmeti götürmek isteyen emekçilere dava açÄ±ldÄ±. HakkÄ±nda dava açÄ±lanlardan SES Genel KadÄ±n Sekreteri Selma Atabey, “Söylediklerimizin ve yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z” dedi.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda bodrumlarda mahsur kalan yurttaÅŸlara saÄŸlÄ±k hizmeti götürmek isteyen saÄŸlÄ±k emekçileri hakkÄ±nda DiyarbakÄ±r SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame, Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edildi. Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) ile SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES) yönetici ve üyelerinin bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin yargÄ±lanacaÄŸÄ± ilk duruÅŸma 28 Eylül 2018 tarihinde Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek.

DAVA Ä°KÄ° YIL SONRA AÇILDI

HaklarÄ±nda dava açÄ±lan saÄŸlÄ±k emekçilerinden SES Genel KadÄ±n Sekreteri Selma Atabey, Mezopotamya AjansÄ±na (MA) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iki yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan haklarÄ±nda dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± iddialar üzerinden iddianame hazÄ±rlÄ±yor. Bir buçuk yÄ±ldan sonra bu iddianame, kabul ediliyor. Çünkü içinde suç barÄ±ndÄ±racak hiç bir ÅŸey yok. Talimat üzerine gerçekleÅŸen bir hukuk sistemi var. Biz de buna maruz kalanlarÄ±z” diye konuÅŸtu.

SokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±nÄ±n ilan edilmesiyle yaÅŸam ve saÄŸlÄ±k haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi yönünde basÄ±nda haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatan Atabey, doÄŸal olarak insani, vicdani ve etik olarak Cizre’de bulunmalarÄ± gerektiÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Batman Belediyesinden resmi olarak talep ettiÄŸimiz tam donanÄ±mlÄ± bir ambulansla Cizre’de bodrumlarda mahsur kalan insanlarÄ± çÄ±karmak ve hastanelere transferlerini saÄŸlamak amacÄ±yla yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Atabey “Milletvekilleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla SaÄŸlÄ±k ve Ä°çiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±na bu durumu bildirdik. Bir ilçe vardÄ±, o ilçede insanlar saÄŸlÄ±k hizmetine ulaÅŸamÄ±yor ve gÄ±da sorunu yaÅŸÄ±yordu. Bizim durup izleme gibi bir lüksümüz olamazdÄ±” dedi.

‘Ä°NSANLIK YARGILANACAK’

Atabey, haklarÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n, insanlÄ±k deÄŸerlerini ve saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ± yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz halka ne koÅŸulda olursa olsun saÄŸlÄ±k hizmeti sunmak zorunda olan insanlarÄ±z. SaÄŸlÄ±k hizmeti sadece hastanelerde verilmez. GeçmiÅŸte Gezi direniÅŸinde yanÄ±ndaki yaralÄ±ya yardÄ±m ettiÄŸi için doktorlara, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na davalar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Sonra o davalar düÅŸürüldü. Ä°nsanÄ±n vicdanÄ±nÄ±n sorgulandÄ±ÄŸÄ± bir dava, insanlarÄ±n sorumluluÄŸunun elinden alÄ±nmak istendiÄŸi bir dava. Biz söylediklerimizin ve yaptÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z. Mardin’de insanlÄ±k yargÄ±lanacak, vicdan ve saÄŸlÄ±k yargÄ±lanacak.” (Ankara/MA)

â€˜YardÄ±m Ã§abasÄ± yargÄ±lanmamalÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 16:03

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