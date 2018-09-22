KÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ± yeniden baÅŸlÄ±yor: Saatler ne zaman geri alÄ±nacak?

Tepkiler sonrasÄ± yeniden hayata geÃ§irilen KÄ±ÅŸ Saati uygulamasÄ±, 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00â€²ten itibaren baÅŸlÄ±yor.

YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l önce kaldÄ±rÄ±lan saatleri geri ileri alma iÅŸlemi bu sene geri dönüyor. Sözcü'nün haberine göre, saatlerin geri alÄ±nacaÄŸÄ± tarihe hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmak istemeyen vatandaÅŸlar saatlerin ne zaman geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± merakla araÅŸtÄ±rÄ±yor.

Resmi Gazete aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan kararla birlikte gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan daha çok faydalanabilmek maksadÄ±yla yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸ ve bu uygulama kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerinde havanÄ±n erken kararmasÄ± gerekçesiyle yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan eleÅŸtiri konusu haline gelmiÅŸti.

SAATLER NE ZAMAN GERÄ° ALINACAK?

23 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ilan edilen kararname neticesinde, yaz saati uygulamasÄ±nÄ±n 2017 tarihinde de sürdürüleceÄŸi, kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±na 28 Ekim 2018 Pazar tarihinde saat 04.00′ten itibaren geçileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:04

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