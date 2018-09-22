'3. havalimanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 31 AralÄ±k 2018'e ertelendi' iddiasÄ±

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi 29 Ekim 2018 olarak ilan edilen ve yapÄ±mÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere bÃ¼yÃ¼k baskÄ± uygulanan 3. havalimanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ertelendiÄŸi iddia edildi

Ä°stanbul'a yapÄ±lan 3. havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihinin 31 AralÄ±k 2018'e ertelendiÄŸi iddia edildi.

Kokpit adlÄ± internet sitesinde yer alan habere göre, 3. havalimanÄ±nÄ±n iÅŸletmecisi ve inÅŸaatÄ± yapan Ä°GA, Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) ve Türk Hava YollarÄ± (THY) arasÄ±nda açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n 31 AralÄ±k 2018 tarihinde olmasÄ± konusunda el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Seferlerin taÅŸÄ±nma iÅŸleminin 31 AralÄ±k'ta THY öncelikli olmak üzere gerçekleÅŸtirileceÄŸi belirtildi.

Recep Tayyip ErdoÄŸan, 3. havalimanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihi için 29 Ekim'i iÅŸaret etmiÅŸ ve havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, açÄ±lÄ±ÅŸa yetiÅŸebilmek için insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdi. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜29 Ekim'e kadar Ã¶lseniz de burasÄ± bitecek!â€™

HavalimanÄ± iÅŸÃ§isi: Kimse bizi kÄ±ÅŸkÄ±rtmadÄ±, herkes Ã¶yle dolu ki...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 09:09

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