Danimarkaâ€™da bir belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n kucaklaÅŸmasÄ±nÄ± yasakladÄ±

Danimarkaâ€™da bir belediye baÅŸkanÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n kucaklaÅŸmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Danimarka’da Horsholm Belediye BaÅŸkanÄ± Morten Slotved, belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kucaklaÅŸmalarÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Muhafazakar Halk Partisi üyesi Slotved, yerel yayÄ±n yapan Frederiksborg AMTS Avis gazetesine “Bu politikacÄ±lar ve memurlarÄ±n iyi dostlar olduÄŸu sinyalini gönderir” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Belediyenin profesyonelce davranÄ±lmasÄ± gereken bir iÅŸyeri olduÄŸunu söyleyen Slotved, politikacÄ±lar ve memurlarÄ± birbirinden ayÄ±ran temel ilkeler olmasÄ± gerektiÄŸini öne sürdü. Ä°nsanlarÄ±n koÅŸup bir birleriyle kucaklaÅŸtÄ±klarÄ± bir baÅŸka iÅŸyeri olduÄŸunu duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Konuyu Belediye Meclis toplantÄ±sÄ±nda ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve meslektaÅŸlarÄ±nÄ± bilgilendirdiÄŸini de sözlerine ekledi.

Danimarka Medya ve Gazetecilik Yüksek Okulu’nda belediyeler üzerine araÅŸtÄ±rmalar yapan uzmanlardan Roger Buch, baÅŸka belediyelerde benzeri kurallar olduÄŸunu duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžimdiye kadar politikacÄ±larÄ±n insanlarÄ±n nasÄ±l selamlaÅŸacaklarÄ±na karÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Buch, bu tür tartÄ±ÅŸma ve uygulamalarÄ±n Danimarka vatandaÅŸÄ± olanlara tokalaÅŸma zorunluluÄŸu getirilmesinden sonra gündeme geldiÄŸine dikkat çekti.

Haziran ayÄ±nda Danimarka Hükümeti ile Sosyal Demokrat Parti ve yabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± Danimarka Partisi Danimarka vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n daha sÄ±kÄ± kurallara baÄŸlanmasÄ± üzerinde anlayÄ±ÅŸ birliÄŸine varmÄ±ÅŸtÄ±. AÄŸustos ayÄ±nda da Muhafazakar Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Danimarka Halk Partisi Danimarka vatandaÅŸÄ± olabilmek için tokalaÅŸma ÅŸartÄ±nÄ±n getirilmesinde uzlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 22:11

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