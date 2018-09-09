10 maddede kriz fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± kadÄ±n iÅŸÃ§ilerin haklarÄ±

Ekonomik kriz tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla patronlar kriz fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ktan etkilenen kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±...

Onur BAKIR

Sendika UzmanÄ±

Ekonomik krizle birlikte patronlarÄ±n kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ± da baÅŸladÄ±. Yüksek kârlar elde ettiklerinde bu kârlarÄ±nÄ± iÅŸçilerle paylaÅŸmakta son derece cimri olan patronlar, kârlarÄ± düÅŸtüÄŸünde iÅŸçilerden fedakarlÄ±klar istiyor, iÅŸçilerin haklarÄ±na göz dikiyor. Bu durumdan en çok etkilenenler arasÄ±nda kadÄ±n iÅŸçiler belki de ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. PatronlarÄ±n kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± kadÄ±n iÅŸçilerin haklarÄ± var!

Bu yazÄ±da aktaracaÄŸÄ±mÄ±z haklarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve erkek iÅŸçilerin ortak haklarÄ±. Bu haklarÄ±n iÅŸçileri korumakta yeterli olduÄŸunu söylemek güç. Ancak yine de haklarÄ±mÄ±zÄ± bilmek ve sonuna kadar kullanmak büyük önem taÅŸÄ±yor. Daha iyi haklar elde etmenin, krizin faturasÄ±nÄ± reddetmenin yolu da önce mevcut haklarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kmaktan ve bir araya gelmekten geçiyor!

FotoÄŸraf: Evrensel

1- KRÄ°Z, TEK BAÅžINA Ä°ÅžTEN ÇIKARMA GEREKÇESÄ° OLAMAZ

Ekonomik kriz dönemlerinde patronlar, krizi gerekçe gösterip iÅŸçileri tek tek ya da toplu olarak iÅŸten çÄ±karabiliyor. Ancak iÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olan iÅŸçiler için ekonomik kriz tek baÅŸÄ±na iÅŸten çÄ±karma gerekçesi olamaz. YargÄ±tay kararlarÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda söyleyecek olursak:

- Ülke veya sektör düzeyinde krizin olmasÄ± yeterli deÄŸildir, krizin iÅŸletmenin kendisini etkileyip etkilemediÄŸine bakÄ±lÄ±r.

- Krizin iÅŸletmeyi ne ölçüde etkilediÄŸi de önemlidir. Bu etki; kÄ±sa süreli, geçici ve hafif ise geçerli bir iÅŸten çÄ±karma gerekçesinden söz edilemez.

- Ä°ÅŸletmenin krizden esaslÄ± bir biçimde etkilenmesi de tek baÅŸÄ±na yetmez. Bu etki sonucunda istihdam fazlasÄ±nÄ±n doÄŸmuÅŸ olmasÄ± gerekir.

- Üç koÅŸul mevcut olsa bile iÅŸten çÄ±karmaya “son çare” olarak baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r. Krizin etkilerini iÅŸten çÄ±karma dÄ±ÅŸÄ±nda önlemlerle bertaraf etmek mümkünse bu önlemler uygulanmalÄ±dÄ±r. ÖrneÄŸin iÅŸten çÄ±karma yerine önce fazla mesailere son verme, iÅŸçilere izinlerinin kullandÄ±rÄ±lmasÄ±, kÄ±sa çalÄ±ÅŸma gibi önlemlere baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r.

Buna raÄŸmen iÅŸten çÄ±karma hâlâ zorunlu ise iÅŸveren, çÄ±karacaÄŸÄ± iÅŸçileri baÅŸka bir iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸtÄ±rma olanaÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmalÄ±dÄ±r.

Bu kurallara aykÄ±rÄ± biçimde kriz gerekçe gösterilerek iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve iÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olan iÅŸçiler (En az 30 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinde en az 6 ay kÄ±demi olup, belirsiz süreli iÅŸ sözleÅŸmesi ile çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler), iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ± takip eden 30 gün içinde ara bulucuya baÅŸvurarak iÅŸe iadelerini talep edebilir. Ancak yasal süreci baÅŸlatmadan önce bir avukata danÄ±ÅŸmakta yarar var.

FotoÄŸraf: Evrensel

2- TOPLU Ä°ÅžÇÄ° ÇIKARMANIN KURALLARI VARDIR

Diyelim ki 1. maddede belirttiÄŸimiz çerçevede yasal gerekçesi mevcut bir iÅŸten çÄ±karma ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Öncelikle bunun toplu iÅŸçi çÄ±karma olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakmak gerekir. Ä°ÅŸyerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçi sayÄ±sÄ± 20-100 arasÄ±nda ise en az 10 iÅŸçinin, 101-300 arasÄ±nda ise en az yüzde 10 oranÄ±nda iÅŸçinin, 301 ve daha fazla ise en az 30 iÅŸçinin bir aylÄ±k süre içinde aynÄ± tarihte veya farklÄ± tarihlerde iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ± “toplu iÅŸçi çÄ±karma” sayÄ±lÄ±r. Bu durumda iÅŸverenin Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 29. maddesinde belirtilen kurallara uygun davranmasÄ± gerekir.

- Ä°ÅŸveren en az 30 gün önceden varsa iÅŸyeri sendika temsilcisine, ilgili bölge müdürlüÄŸüne ve Türkiye Ä°ÅŸ Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadÄ±r.

- Bu bildirimde iÅŸçi çÄ±karmanÄ±n sebepleri, etkilenecek iÅŸçi sayÄ±sÄ± ve gruplarÄ± ile iÅŸe son verme iÅŸlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleÅŸeceÄŸine dair bilgilerin bulunmasÄ± zorunludur.

- Fesih bildirimleri iÅŸverenin toplu iÅŸçi çÄ±karma isteÄŸini bölge müdürlüÄŸüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doÄŸurur. Yani iÅŸveren iÅŸçiye daha önce ihbarda bulunmuÅŸ olsa bile ihbar süresi bu 30 günün sonunda iÅŸlemeye baÅŸlar.

- EÄŸer iÅŸyeri sendika temsilcisi varsa, konuyla ilgili iÅŸveren ve temsilci arasÄ±nda bir görüÅŸme yapÄ±lmasÄ± gerekir. EÄŸer iÅŸveren yukarÄ±daki kurallara aykÄ±rÄ± biçimde toplu iÅŸçi çÄ±karma yoluna giderse, iÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olan iÅŸçiler iÅŸe iade için yasal yollara baÅŸvurabilir.

FotoÄŸraf: Evrensel

3- Ä°ÅžTEN ÇIKARMALARDA EÅžÄ°TLÄ°K Ä°LKESÄ°NE BAKILIR

Diyelim ki 1 ve 2. maddelerde belirttiÄŸimiz tüm koÅŸul ve kurallara uyuldu. ÖrneÄŸin bir iÅŸyerinden 10 iÅŸçi çÄ±karÄ±lacak. Peki, patron bu iÅŸçileri istediÄŸi gibi seçebilir mi? EÄŸer iÅŸyerinde bir toplu iÅŸ sözleÅŸmesi ve TÄ°S’te bu konuya iliÅŸkin bir kural yoksa patronun uymak zorunda olduÄŸu bir ölçüt de yok. Ancak patron iÅŸten çÄ±karÄ±lacak iÅŸçileri belirlerken Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 5. maddesine yani “ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±na” (eÅŸit davranma ilkesine) uygun davranmak zorunda. ÖrneÄŸin patron seçim yaparken özel olarak kadÄ±n iÅŸçileri hedef alamaz. Ancak bazÄ± patronlar, kriz bahanesiyle özellikle hamile iÅŸçileri iÅŸten çÄ±karmaya yeltenir. Hatta patron, iÅŸyerinin bir ünitesinde küçülmeye gidilirken, küçülmeye gidilmeyen baÅŸka ünitedeki hamile iÅŸçiyi iÅŸten atabilir. Böyle bir durum varsa, yani iÅŸten çÄ±karmalarda kadÄ±n iÅŸçilere öncelik ve aÄŸÄ±rlÄ±k veriyor, krizi hamile iÅŸçileri atabilmenin bahanesi olarak kullanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsa “ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yasaÄŸÄ±” ihlal edilmiÅŸ olur. Bu durumda iÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olan iÅŸçiler, iÅŸe iade yoluna gidebilir. Ä°ÅŸ güvencesi kapsamÄ±nda olmayan iÅŸçiler ise kötü niyet tazminatÄ± ya da ayrÄ±mcÄ±lÄ±k tazminatÄ± talep edebilir.

FotoÄŸraf: DHA

4- Ä°ÅžÇÄ°, ONAYI OLMADAN ÜCRETSÄ°Z Ä°ZNE ÇIKARILAMAZ

PatronlarÄ±n krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçiye çÄ±karmak için en sÄ±k baÅŸvurduÄŸu yollardan biri de ücretsiz izin. Oysa iÅŸveren iÅŸçiyi iÅŸçinin yazÄ±lÄ± onayÄ± olmadan ücretsiz izne çÄ±karamaz. Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 22. maddesince iÅŸveren iÅŸçiye yazÄ±lÄ± olarak “ücretsiz izin” teklifini sunmak zorundadÄ±r. Ä°ÅŸçi 6 iÅŸ günü içinde bu teklifi kabul etme ya da etmeme hakkÄ±na sahiptir. Uygulamada birçok iÅŸveren iÅŸçileri ücretsiz izni kabul etmedikleri takdirde tazminatsÄ±z iÅŸten çÄ±karma ile tehdit etmektedir. Bu tehditlerin hiçbir hukuki dayanaÄŸÄ± yoktur! Ä°ÅŸçinin ücretsiz izin teklifini kabul etmemiÅŸ olmasÄ± iÅŸverene iÅŸçiyi tazminatsÄ±z iÅŸten çÄ±karma hakkÄ± tanÄ±maz. Öte yandan bazÄ± patronlar, bu yasal kuralÄ±n kenarÄ±ndan dolanarak, iÅŸçinin onayÄ±nÄ± almadan tek taraflÄ± ilan ya da tebliÄŸ yoluyla iÅŸçileri ücretsiz izne çÄ±karmaktadÄ±r. Bu durumda iÅŸçilerin iÅŸyerine giderek çalÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± beyan etmesi, iÅŸverenin onlarÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmamasÄ± durumunda ise bunu tutanak altÄ±na almasÄ±nda yarar vardÄ±r. Böylece iÅŸçi, onayÄ± alÄ±nmadan yapÄ±lan ücretsiz izin dönemindeki ücretini talep edebilecektir. Son olarak ÅŸunu da belirtelim, onayÄ± alÄ±nmadan zorla ücretsiz izne çÄ±karÄ±lan iÅŸçi, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulunabilir, Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 24. maddesi uyarÄ±nca haklÄ± fesih yapabilir, 1 yÄ±lÄ±nÄ± doldurduysa kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± ve ayrÄ±ca diÄŸer yasal haklarÄ±nÄ± talep edebilir.

FotoÄŸraf: Evrensel

5- KRÄ°Z, ÜCRETLERÄ°N GECÄ°KMESÄ°NE GEREKÇE OLAMAZ

Ä°ÅŸ YasasÄ±’na göre iÅŸverenler iÅŸçilere ücretlerini gününde ödemek zorunda. Ancak kriz dönemlerinde iÅŸverenler iÅŸçi ücretlerini ödeme listesinin son sÄ±rasÄ±na koyup eksik ve/veya geç ödeyebiliyor. Ama ekonomik kriz iÅŸverene ücretleri geç ya da eksik ödeme hakkÄ± tanÄ±maz. Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 34. maddesine göre ücret ve diÄŸer yan haklarÄ± ödeme gününden itibaren 20 gün içinde –mücbir bir neden dÄ±ÅŸÄ±nda- tam olarak ödenmeyen iÅŸçiler iÅŸ görme borcunu yerine getirmekten kaçÄ±nabilir; yani ücret ve haklarÄ± tam ödenene kadar çalÄ±ÅŸmayÄ± durdurabilir. Ä°ÅŸverenin içinde bulunduÄŸu mali güçlük yasada belirtilen mücbir (zorunlu) sebep sayÄ±lmaz. Ä°ÅŸçiler, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayette bulunabileceÄŸi gibi, ücretin eksik ve geç ödenmesinin süreklilik kazandÄ±ÄŸÄ± durumda Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 24. maddesince haklÄ± fesih yoluna da gidebilir.

FotoÄŸraf: DHA

6- Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N ONAYI OLMADAN ÜCRETÄ° DÜÅžÜRÜLEMEZ

Patronlar, kriz dönemlerinde faturayÄ± iÅŸçilere kesmek için iÅŸçilerin ücretlerinden kesintiye gidebilmektedir. Oysa yine Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 22. maddesi uyarÄ±nca iÅŸçiye yazÄ±lÄ± olarak teklif edilmeden ve iÅŸçinin yazÄ±lÄ± onayÄ± alÄ±nmadan iÅŸçinin ücreti düÅŸürülemez. Ä°ÅŸçinin ücretinin düÅŸürülmesini kabul etmemesi, iÅŸverene iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karmak için geçerli ya da haklÄ± bir neden saÄŸlamaz. Ä°ÅŸverenin ücretleri ödemekte güçlük yaÅŸamasÄ± da bu durumu deÄŸiÅŸtirmez. AyrÄ±ca iÅŸverenin iÅŸçinin onayÄ±nÄ± almadan tek taraflÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ücret kesintisi iÅŸçiyi baÄŸlamaz. Ä°ÅŸçi, eksik ödenen ücretlerini 5 yÄ±llÄ±k zaman aÅŸÄ±mÄ± süresi içinde yasal yollarla talep edebilir. Öte yandan ücreti onayÄ± olmadan düÅŸürülen iÅŸçi; BakanlÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulunabilir, 20 gün geçtikten sonra iÅŸ görmekten kaçÄ±nabilir, haklÄ± fesih yapabilir, yasal haklarÄ±nÄ± talep edebilir.

7- Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N HAKLARI ONAYI OLMADAN KALDIRILAMAZ

Patronlar, kriz süreçlerinde iÅŸçilerin sadece ücretlerine deÄŸil diÄŸer haklarÄ±na da göz dikebiliyor; iÅŸçilerin ikramiye, yol, yemek, çocuk yardÄ±mÄ± gibi haklarÄ±nÄ± düÅŸürmeye ya da kaldÄ±rmaya kalkÄ±ÅŸabiliyor. Oysa -ücrette olduÄŸu gibi- ücret dÄ±ÅŸÄ±ndaki yan haklar da iÅŸçinin onayÄ± olmadan düÅŸürülemez, kaldÄ±rÄ±lamaz. Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 22. maddesine uygun biçimde yazÄ±lÄ± teklif ve onay olmadan iÅŸveren kendi kendine haklarda tenkisata gidemez. Diyelim patron bunu yaptÄ±; bu iÅŸçiyi baÄŸlamaz. Ä°ÅŸçi, eksik ödenen ya da ödenmeyen yan haklarÄ±nÄ± 5 yÄ±llÄ±k zaman aÅŸÄ±mÄ± süresi içinde yasal yollarla talep edebilir. Ä°ÅŸçi bu durumda da ÅŸikayette bulunabilir, 20 gün geçtikten sonra iÅŸ görmekten kaçÄ±nabilir, haklÄ± fesih yapabilir, haklarÄ±nÄ± yasal yollarla talep edebilir.

FotoÄŸraf: Hilal Tok/EVRENSEL

8- FAZLA MESAÄ°NÄ°N KARÅžILIÄžINI Ä°ÅžÇÄ° BELÄ°RLER

Ä°ÅŸverenler, kriz dönemlerinde iÅŸçilerin fazla mesailerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ücret olarak ödemek yerine boÅŸ zaman olarak karÅŸÄ±lamayÄ± tercih edebilmektedir. Ancak Ä°ÅŸ YasasÄ±’nÄ±n 41. maddesine göre fazla çalÄ±ÅŸma yapan iÅŸçi isterse fazla mesai ücreti alÄ±r, isterse çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her saat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1 saat 30 dakikayÄ± serbest zaman olarak kullanabilir. Yani seçim hakkÄ± iÅŸçiye aittir. Ä°ÅŸveren bu seçime karÄ±ÅŸamaz. Zorla serbest zaman kullandÄ±rÄ±lan iÅŸçi, fazla mesai ücretini istediÄŸini ve serbest zamanÄ± kabul etmediÄŸini ispatlayarak 5 yÄ±l içinde fazla mesai ücretini yasal yollarla talep edebilir. Ä°ÅŸçi, BakanlÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulunabilir, haklÄ± fesih yapabilir ve ödeme gününden 20 gün geçtikten sonra iÅŸ görmekten kaçÄ±nma hakkÄ±na baÅŸvurabilir.

9- KRÄ°Z, KADIN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HAKLARINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEZ

Ekonomik kriz, kadÄ±n iÅŸçilere tanÄ±nan yasal haklarÄ± ortadan kaldÄ±rmaz, bu haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± askÄ±ya alamaz. Kriz döneminde de iÅŸverenler kadÄ±n iÅŸçilerle ilgili yasal yükümlüklerini yerine getirmek zorundadÄ±r, kadÄ±n iÅŸçiler de haklarÄ±nÄ± kullanma hakkÄ±na sahiptir. ÖrneÄŸin gece vardiyasÄ±nda çalÄ±ÅŸan kadÄ±n iÅŸçilerin servis hakkÄ±, gebelik halinde kadÄ±n iÅŸçilerin sahip olduÄŸu tüm haklar, analÄ±k izinleri, emzirme izni, fazla mesai ve gece çalÄ±ÅŸma yasaklarÄ±, kadÄ±n iÅŸçilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumaya yönelik tüm önlemler kriz sÄ±rasÄ±nda da aynen devam eder. Ä°ÅŸveren iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± ihlal ederse; kadÄ±n iÅŸçiler ÅŸikayette bulunabilir, haklÄ± fesih yapabilir ve tüm haklarÄ±nÄ± yasal yollarla talep edebilir.

FotoÄŸraf: Evrensel

10- KRÄ°Z, SENDÄ°KAL HAKLARI KULLANMAYA ENGEL DEÄžÄ°LDÄ°R

Ekonomik kriz iÅŸçilerin sendikal haklarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaz, ertelemez ve bu haklarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na engel oluÅŸturmaz. Ä°ÅŸçiler kriz sÄ±rasÄ±nda da sendikaya üye olabilir, toplu iÅŸ sözleÅŸmesi yapabilir, grev hakkÄ±nÄ± kullanabilir. Hatta patronlarÄ±n krizin yükünü iÅŸçilerin sÄ±rtÄ±na bindirme fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, kriz dönemleri sendikalaÅŸmaya en çok ihtiyaç duyulan dönemlerdir. Kriz dönemlerinde haklarÄ± en çok ihlal edilen, ilk gözden çÄ±karÄ±lan kesimlerden biri olan kadÄ±n iÅŸçilerin; -en çok da bu nedenle- bir araya gelmesi, sendikaya üye olmasÄ±, haklarÄ±nÄ± sendika ile birlikte aramasÄ±, korumasÄ± ve yeni haklar elde etmesi büyük önem taÅŸÄ±maktadÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 13:43

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