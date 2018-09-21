Avrupa Konseyiâ€™nden HayatÄ±n Sesi aÃ§Ä±klamasÄ±

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, HayatÄ±n Sesi yÃ¶neticilerine verilen cezalarÄ± kÄ±nadÄ±.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gözlemcileri Marianne Mikko ve Nigel Evans HayatÄ±n Sesi Televizyonunun üç yetkilisinin hapis cezasÄ±na mahkum edilmesini kÄ±nadÄ±. Mikko ve Evans Türkiye’yi AÄ°HM içtihatlarÄ±na uygun olarak gazeteciler için korkusuz bir ortam yaratmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

HayatÄ±n Sesi yÃ¶neticilerine 3'er yÄ±l 9'ar ay hapis cezasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:39

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