DiyarbakÄ±râ€™dan havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine dayanÄ±ÅŸma aÃ§Ä±klamasÄ±

DiyarbakÄ±râ€™da sendikalar ve emek Ã¶rgÃ¼tleri milletvekillerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla eylem dÃ¼zenleyerek 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine destek verdi.

DiyarbakÄ±r’da KESK, DÄ°SK, TMMOB, TTB 3. HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere yapÄ±lan baskÄ±lara iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. DiyarbakÄ±r’Ä±n Ofis semtindeki AZC Plaza önünde yapÄ±lan eyleme HDP milletvekilleri Selçuk MÄ±zraklÄ±, Saliha Aydeniz, Semra Güzel, Musa FarisoÄŸlu, Mahmut ToÄŸrul ve Ayhan Bilgen de destek verdi.

Ä°ÅžÇÄ°LER SÄ°YASAL Ä°KTÄ°DAR TARAFINDAN HEDEF ALINDI

AçÄ±klamayÄ± yapan Genel Ä°ÅŸ 2 NO’lu ÅŸube sekreteri Hasan EroÄŸlu, Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸçilerinin, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi için yaptÄ±klarÄ± iÅŸ bÄ±rakma eyleminin baskÄ± ve ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek iktidar tarafÄ±ndan hedef gösterildiÄŸini ifade etti. EroÄŸlu, “ Yüzlerce iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aralarÄ±nda sendika yöneticilerinin de olduÄŸu 24 kiÅŸinin tutuklanmasÄ± ülkemizde adaletsizliÄŸin geldiÄŸi boyutu gözler önüne seriyor. Ä°ÅŸ cinayetlerinin cezasÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±, iÅŸverenlerin vergi, SGK usulsüzlüklerinin örtbas edildiÄŸi, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda tam bir hukuksuzluÄŸun kol gezdiÄŸi bir ülkede, bu uygulama karÅŸÄ± örgütlenen ve “ Köle deÄŸiliz” diyen iÅŸçiler siyasal iktidar tarafÄ±ndan muhatap deÄŸil hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

KÖLE DEÄžÄ°LÄ°Z, Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ TAMAMININ ÇIÄžLIÄžIDIR

GözaltÄ±ndaki iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve iÅŸçilerin taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± noktasÄ±nda ILO ve ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na çaÄŸrÄ±da bulunan EroÄŸlu “ Ülkemiz ekonomik kriz sürecindeyken ücretlerimiz zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda her gün erirken iÅŸsizlikte artÄ±ÅŸ durdurulamazken, bu süreci baskÄ± ve zor yoluyla yönetmeyi, sermayeyi kurtarÄ±p, faturayÄ± iÅŸçilere, emekçilere tüm dar gelirlere kesmeyi düÅŸünenleri bugünden uyarÄ±yoruz. BaskÄ±yla susturulmak istenen inÅŸaat iÅŸçilerinin “ köle deÄŸiliz” çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin tüm talepleri karÅŸÄ±lanmalÄ±, tutuklanan tüm iÅŸçiler derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±, Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda, kölece ve hukuksuz biçimde iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸverenler hakkÄ±nda etkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:34

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