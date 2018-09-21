BBS Metalâ€™de direniÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

Seçil UÇER

Gebze

Gebze’de bulunan BBS Metal FabrikasÄ±nda BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’e üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 11 iÅŸçinin fabrika önündeki direniÅŸi sürüyor.

14 senedir BBS Metal’de çalÄ±ÅŸan Mutlu Tosun, iÅŸten atÄ±lmadan önce ustabaÅŸÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sendikaya üyeliÄŸi sonrasÄ± yeniden makine operatörü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SendikanÄ±n yetki belgesini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸten çÄ±karÄ±lan Tosun, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu, pazar günleri mesai yaptÄ±klarÄ±nÄ±, 16 saate kadar süren mesai saatleri olduÄŸunu, bayramlarda ilk iki gün tatil olsa bile sonraki günler zoraki çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Bu koÅŸullara karÅŸÄ± Anayasal haklarÄ±nÄ± kullanarak sendikalaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Tosun, patronun toplantÄ±lar yaparak sendikadan istifaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonra da iÅŸten attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Tosun kendileriyle aynÄ± durumda olan Flormar ve Cargill iÅŸçilerinin direniÅŸlerine gazetemiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla selam gönderdi.

Dokuz senedir BBS Metal’de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mustafa Seyrek ise iÅŸ güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bölümde maske takmam gerekirken yÄ±llardÄ±r gaz maskesi dahi vermediler” diyen Seyrek, koÅŸullarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi taleplerini karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun üzerine sendikalaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Seyrek de sendikanÄ±n yetki belgesini almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ustabaÅŸÄ±lÄ±ktan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve amirlerin baskÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

BBS Metal’de 8 senedir makine operatörü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yakup TarakçÄ± ise uzun çalÄ±ÅŸma saatlerinin olduÄŸunu, iÅŸe giriÅŸ saatlerinin belli olduÄŸunu ancak çÄ±kÄ±ÅŸ saatlerini bilmediklerini söyledi. BakanlÄ±ktan yetki tespitinin gelmesinin ardÄ±ndan kamera sayÄ±larÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tuvalete ve su içmeye gitmelerine dahi müdahale edildiÄŸini anlatan TarakçÄ±, “Yasal haklarÄ±mÄ±zÄ± kullanmak suçmuÅŸ gibi muamele görüyoruz. Bunu Flormar’da da Cesun’da da burada da görüyoruz” dedi. Herkesten destek beklediÄŸini belirten TarakçÄ±, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir araya gelmeden toplumun bir adÄ±m atmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

6 Ä°ÅžYERÄ°NDE SENDÄ°KAL MÜCADELE SÜRÜYOR

Sendika hakkÄ± anayasal güvence altÄ±nda olsa da 5 iÅŸyerinde sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin direniÅŸi devam ediyor. Anayasal hakkÄ± olan sendikalaÅŸma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 6 iÅŸyerindeki iÅŸçilerin direniÅŸi devam ediyor. Babacanlar Kargo’da 372, Cargill’de 159, Flormar’da 131, AydÄ±n Belediyesinde 63, MuÄŸla TaÅŸÄ±t Muayene Ä°stasyonlarÄ±nda 40, BBS Metal’da ise 11 gündür direniÅŸte olan iÅŸçiler, iÅŸyerlerine sendikalÄ± olarak dönmekte kararlÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 20:46

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