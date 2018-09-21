55. Ulusal YarÄ±ÅŸma seÃ§kisinde 7 film sinemaseverlerle buluÅŸacak

30 EylÃ¼l ile 4 Ekim tarihleri arasÄ±nda BeyoÄŸlu SinemasÄ±â€™nda dÃ¼zenlenecek 55. Ulusal YarÄ±ÅŸmaâ€™da bu yÄ±lÄ±n seÃ§kisini 7 film oluÅŸturuyor.

Bu yÄ±l 30 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasÄ±nda BeyoÄŸlu SinemasÄ±’nda düzenlenecek 55. Ulusal YarÄ±ÅŸma’da geçen sene olduÄŸu gibi belgesel ve kurmaca filmler bir arada yer alacak. Genç yönetmenlerin dünya prömiyerini uluslararasÄ± festivallerde yapan filmlerinden usta isimlerin merakla beklenen son iÅŸlerine, Türkiye sinemasÄ±nda farklÄ± yönelimleri temsil eden 7 film bu yÄ±lÄ±n Ulusal YarÄ±ÅŸma seçkisini oluÅŸturuyor.

55. Ulusal YarÄ±ÅŸma’da Hüseyin Karabey’in Melih Cevdet Anday’Ä±n aynÄ± adlÄ± tiyatro oyunundan uyarladÄ±ÄŸÄ± “Ä°çerdekiler”, Tayfun PirselimoÄŸlu’nun alegorik distopya hikâyesi “Yol KenarÄ±”, geçtiÄŸimiz yÄ±l Gênco filmiyle programda yer alan Ali Kemal ÇÄ±nar’Ä±n ne Kürtçe’yi ne de Türkçe’yi konuÅŸup anlayabilen Osman’Ä±n öyküsünü anlattÄ±ÄŸÄ± “Di Navberê De / Arada”, Mehmet Ali Konar’Ä±n 90’lÄ± yÄ±llarÄ±n karanlÄ±k politik atmosferinde büyüyen Mirza’nÄ±n hikâyesini takip ettiÄŸi “Hewno Bêreng / Renksiz Rüya”, çocuk yaÅŸta bulduÄŸu ölü atÄ± hatÄ±rlayan Hay'Ä±n, adÄ±m adÄ±m madde ile canlÄ±nÄ±n uyumuna, ruhun doÄŸadaki yerine tanÄ±k olduÄŸu yolculuÄŸunu anlatan, TarÄ±k AktaÅŸ’Ä±n ilk filmi “Nebula”, Rojda AkbayÄ±r’Ä±n ailesi ile yüzleÅŸmek ve babasÄ±yla hesaplaÅŸmak için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yolculuÄŸu ele alan belgeseli “Parçalar”, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± köyün yakÄ±nlarÄ±nda bir ormanda saklanmakta olan Ali’yle karÅŸÄ±laÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki dilsiz Sibel’in öyküsünü anlatan ÇaÄŸla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalÄ± “Sibel” yer alÄ±yor.

1965’TEN Ä°KÄ° ÖZEL FÄ°LM

Bu yÄ±l ikincisi düzenlenen 55. Ulusal YarÄ±ÅŸma, 1965 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸtirilen 2. Antalya Festivali’nde ödüller kazanan ve Türkiye sinema tarihinde kendine sarsÄ±lmaz bir yer edinen iki filme programÄ±nda yer veriyor. Festivalde en iyi ikinci film ödülünü kazanan AtÄ±f YÄ±lmaz imzalÄ± “KeÅŸanlÄ± Ali DestanÄ±” 55. Ulusal YarÄ±ÅŸma’nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ filmi olarak gösterilecek. Ertem Göreç’in yönettiÄŸi, Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± ve 2. Antalya Festivali’nde en iyi üçüncü film seçilen “KaranlÄ±kta Uyananlar” ise özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluÅŸacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 15:34

www.evrensel.net